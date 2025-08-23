Продюсер назвал несколько причин.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о популярности Виталия Козловского.

Ранее он отмечал, что считает наиболее талантливым участником проектов "Шанс" и "Караоке на Майдане" не своего экс-подопечного, а певца Павла Табакова. Но, по словам продюсера, его творчество относится к узкой нише, поэтому он не получил такого признания, как Козловский.

"Павел Табаков - нишевый певец. Эта ниша называется "мягкая интеллигентная песня", с которой труднее пробиться на сцену, но это надолго, навеки. То есть он свой репертуар может петь бесконечно, ему не надо гоняться за хайпом, за трендами", - пояснил Кондратюк в интервью проекту "Балючі теми".

Игорь также добавил, что на популярность артистов влиял и номер сезона шоу. В частности, Табаков победил в пятом сезоне, а Виталий стал победителем первого.

"Популярность первого победителя всегда лучше, чем популярность всех остальных. Паша Табаков победил в очень крутой конкуренции с Петром Дмитриченко, который, на мой взгляд, также феноменально интересный, оригинальный. Все равно Паша Табаков - это человек, который продолжает творить, выступать, писать песни, мюзиклы для детей, школа у него. А с Козловским мы вышли в эфир в правильное время, в правильном месте, в правильной стране. Вот и успех популярности. Козловский - победитель праймового талант-шоу в Украине. Выстрелил. Когда певец популярен, ты не можешь сказать, почему он популярен точно. Я думаю, что там эффект первого сезона сработал на 100%. И тогда не было новых молодых ярких певцов", - подчеркнул продюсер.

К слову, львовянин Павел Табаков участвовал в "Караоке на майдане" в 2005 году. Позже он стал победителем телепроекта "Шанс", а через некоторое время певец попробовал свои силы в других талант-шоу, в частности, "Украина имеет талант", был участником Нацотбора на "Евровидение-2011" и стал победителем "Голоса страны" второго сезона.

