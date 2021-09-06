Артистка говорит, что устала от того, что ее ассоциируют с болезнями.

Мегапопулярная в прошлом украинская певица Евгения Власова пришла на "Танцы со звездами" и бросила вызов самой себе. Она хочет изменить представление о себе как об "артистке, пережившей рак".

Читайте также"Танцы со звездами": одна из участниц получила травму накануне эфира (видео)Об этом 43-летняя звезда со слезами на глазах рассказала во время первого прямого эфира шоу.

"То, что я сейчас сижу здесь, на "Танцах со звездами", даже представить себе не могла, что это возможно. Потому что представить то, что я после страшной операции, где из 10 человек выживает один...", - сказала Евгения.

По словам Власовой, после операции она даже не могла ступить и шагу. Но певица устала от того, что она ассоциируется с какими-то болезнями.

Исполнительница получила за танец с Максимом Леоновым от судей 15 баллов.

Кто стал участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами"?

Участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы пляс на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко певец KADNAY, певица Евгения Власова олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

Автор: Ольга Робейко