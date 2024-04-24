В прошлом году оценки жюри называла Злата Огневич.

До популярного международного песенного конкурса "Евровидение-2024" остается менее двух недель. Наши представительницы alyona alyona & Jerry Heil активно готовятся показать настоящее шоу и поразить всех зрителей.

А сегодня, 24 апреля, стало известно, кто из украинских звезд будет объявлять баллы Национального жюри участникам конкурса. Это важное задание доверили певице Джамале, сообщает "Суспільне".

"Победительница "Евровидения-2016" Jamala станет спикером от Украины на конкурсе в шведском городе Мальме. Певица объявит баллы Нацжури Украины в прямом эфире гранд-финала "Евровидения-2024" 11 мая", - говорится в сообщении.

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Интересно, что и сама исполнительница уже успела отреагировать на новость. Она подчеркнула, что это большая честь для нее.

"Быть спикером в этом году - это для меня особенно. Хотя во многих ролях приходилось уже побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны - это будет мой первый опыт", - написала Джамала в Instagram.

К слову, "Евровидение-2024" состоится в Швеции. Полуфиналы конкурса пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал можно увидеть 11 мая.

Украину будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с композицией "Teresa&Maria", которая вошла в пятерку фаворитов букмекеров. Певицы выступят на конкурсе под номером 5.

Напомним, ранее стало известно, где и когда смотреть украинцам "Евровидение-2024".

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