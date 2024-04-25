Анна Саливанчук объяснила, что не позволяет ей присоединиться в ряды ВСУ.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что имеет желание присоединиться к рядам армии. Однако она не может этого сделать из-за двух несовершеннолетних сыновей.

Актриса откровенно рассказала, что после начала полномасштабного вторжения часто раздумывает над тем, чтобы присоединиться к ВСУ. Анна Саливанчук заявила, что чувствует готовность защищать государство на фронте. Звезда видит себя в рядах боевых медиков:

Эта мысль не покидает меня до сих пор. Я бы пошла однозначно, если бы я не была мамой. Я могу быть нормальным медиком.

Однако есть то, что останавливает Анну это сделать. Речь идет о двух несовершеннолетних сыновьях актрисы - 8-летнем Глебе и 3-летнем Никите. Саливанчук говорит, что хочет, чтобы мальчики брали пример с нее. Однако пока не может себе позволить бросить их и отправиться на фронт, потому что дети для нее на первом месте.

Актриса также призналась, что давно мечтает об одной роли. В частности, Анна хотела бы сыграть жену военного в кино.

"Я очень бы хотела сыграть женщину военного. Военный фильм уже после войны", - поделилась Саливанчук.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, как переживает развод и, свободно ли ее сердце сейчас.

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