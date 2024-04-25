Исполнители презентовали песню "Барабан".

После феерического появления на сцене Дворца Спорта в Киеве, Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров выпустили совместную песню "Барабан". Кроме того, 25 апреля исполнители презентовали клип к композиции.

Артем Пивоваров продолжает использовать украинскую литературу как основу для своих треков. На этот раз он записал песню "Барабан". За основу певец использовал стихотворение "Барабан печали" украинского поэта Гео Шкурупия.

Впервые трек был представлен на концерте Артема Пивоварова в Киеве. Для зрителей стало настоящим сюрпризом дебютное появление молодой исполнительницы Klavdia Petrivna в дуэте с Пивоваровым. Девушка, которая не раскрывает свою личность, уже стала одной из самых популярных певиц и покорила TikTok.

Артист отметил, что гордится быть причастным к расцвету украинской музыки. Артем также добавил, что рад поддерживать молодые таланты:

Я постоянно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!

В клипе Пивоваров и Klavdia Petrivna появляются в разных образах. Сначала они каждый отдельно на контрасте исполняют свою часть композиции, а затем появляются вместе для припева.

Klavdia Petrivna отметила, что получила бесценный опыт сотрудничества с Артемом. Певица выразила благодарность артисту за возможность выступить рядом с ним во Дворце Спорта.

"Хочу поблагодарить Артема за предложение записать песню вместе, за отчаянную работу на студии и за возможность показать эту песню зрителям во Дворце Спорта. Благодаря ему я прониклась необычайной атмосферой больших концертов, невероятных масштабов. Это был максимально крутой опыт, который наполнил меня бешеной энергией и мощно вдохновил", - рассказала исполнительница.

Что известно о Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna стала настоящей загадкой украинского шоубизнеса. Несмотря на то, что она скрывает свою личность, ее песни "Найди меня", "Я счастлива", "Я тебе врала" стали настоящими хитами.

Уже не один месяц поклонники певицы пытаются выяснить, кто же скрывается под шляпами, которые уже стали символом артистки. Некоторые из фанатов предполагают, что это Маша Кондратенко, которая ранее получила музыкальную награду от имени Klavdia Petrivna.

Однако существует еще одно предположение. Поклонники считают, что загадочной исполнительницей является Соломия Опрышко. На концерте у Пивоварова Klavdia Petrivna анонсировала свое первое сольное выступление во Дворце Спорта в августе. Возможно тогда певица наконец признается, кем она является на самом деле.

Напомним, ранее Артем Пивоваров сломал нос своей фанатке прямо на концерте.

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