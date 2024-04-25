Фанаты уже оценили новую композицию артистки.

Известная украинская певица KOLA презентовала песню "Salut papa" и клип на нее 25 апреля. Новая ритмичная композиция имеет глубокие смыслы и является личной рефлексией исполнительницы.

В новой песне KOLA иронизирует над жизнью без отца. В тексте певица придумывает различные оправдания отцу и причины, почему его не было в ее жизни. Звезда показывает, что восприняла факт отсутствия близкого человека и больше не страдает из-за этого:

Сегодня я уже все это воспринимаю с иронией, потому что много работала над этим, но когда-то это была для меня настоящая трагедия и это нормально и естественно! Да, я выросла без своего папы и когда-то я расскажу всю историю, потому что пока ее знает только моя семья, но что-то таки из нее вы сможете услышать именно в этой песне.

В видео певица раскрывается в необычном для себя образе. Она одета в деловой костюм. Текст песни написан на украинском, однако припев - на французском, что придает особый шарм композиции. События клипа происходят в аэропорту, где певица ищет родного отца. В конце видео артистка с актерами исполняют ритмичный танец.

"В моем идеальном мире нет места подобным историям, но, к сожалению, уже как есть. "SALUT PAPA" - ироничная рефлексия на мои отношения с отцом, точнее, их отсутствие. Эта песня стала, пожалуй, лучшим его проявлением в моей жизни, отец дал точный повод записать ее и снять классный клип", - написала под видео KOLA.

Реакция поклонников на новый клип

Поклонники звезды поняли глубокий смысл песни и поддержали творчество KOLA. Под клипом они написали немало комментариев, в которых выразили свой восторг от новой композиции певицы.

"За веселой музыкой глубокий смысл песни. Смотришь и слезы наворачиваются. Те, кто прожил всю жизнь без папы - поймут..."

"Видно, что в душе болит, иначе не было бы этой песни. А она замечательная! Вроде бы и шуточная, но с нотами печали... Настя, браво!"

"Песня хит, и такой французский шарм очень подходит Насте. Чувствую, что эта песня долго у меня будет на репите"

"Какая ироничная песня. Хотя и сделана на веселый манер, но если задуматься, то становится очень грустно за людей, которых бросили родители, ведь решили, что они важнее"

"Сильный смысл. Хорошая хореография. Непревзойденная Кола"

Напомним, ранее KOLA спела в дуэте с 9-летней поклонницей и всех растрогала.

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