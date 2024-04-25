Известная украинская певица KOLA презентовала песню "Salut papa" и клип на нее 25 апреля. Новая ритмичная композиция имеет глубокие смыслы и является личной рефлексией исполнительницы.
В новой песне KOLA иронизирует над жизнью без отца. В тексте певица придумывает различные оправдания отцу и причины, почему его не было в ее жизни. Звезда показывает, что восприняла факт отсутствия близкого человека и больше не страдает из-за этого:
Сегодня я уже все это воспринимаю с иронией, потому что много работала над этим, но когда-то это была для меня настоящая трагедия и это нормально и естественно! Да, я выросла без своего папы и когда-то я расскажу всю историю, потому что пока ее знает только моя семья, но что-то таки из нее вы сможете услышать именно в этой песне.
В видео певица раскрывается в необычном для себя образе. Она одета в деловой костюм. Текст песни написан на украинском, однако припев - на французском, что придает особый шарм композиции. События клипа происходят в аэропорту, где певица ищет родного отца. В конце видео артистка с актерами исполняют ритмичный танец.
"В моем идеальном мире нет места подобным историям, но, к сожалению, уже как есть. "SALUT PAPA" - ироничная рефлексия на мои отношения с отцом, точнее, их отсутствие. Эта песня стала, пожалуй, лучшим его проявлением в моей жизни, отец дал точный повод записать ее и снять классный клип", - написала под видео KOLA.
Реакция поклонников на новый клип
Поклонники звезды поняли глубокий смысл песни и поддержали творчество KOLA. Под клипом они написали немало комментариев, в которых выразили свой восторг от новой композиции певицы.
- "За веселой музыкой глубокий смысл песни. Смотришь и слезы наворачиваются. Те, кто прожил всю жизнь без папы - поймут..."
- "Видно, что в душе болит, иначе не было бы этой песни. А она замечательная! Вроде бы и шуточная, но с нотами печали... Настя, браво!"
- "Песня хит, и такой французский шарм очень подходит Насте. Чувствую, что эта песня долго у меня будет на репите"
- "Какая ироничная песня. Хотя и сделана на веселый манер, но если задуматься, то становится очень грустно за людей, которых бросили родители, ведь решили, что они важнее"
- "Сильный смысл. Хорошая хореография. Непревзойденная Кола"
Напомним, ранее KOLA спела в дуэте с 9-летней поклонницей и всех растрогала.