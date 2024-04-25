В День дочери отправьте любимой дочке нежное поздравление.

Ежегодно 25 апреля наступает душевный и трогательный праздник - День дочери. Для всех родителей доченька - это огромное счастье, источник радости и надежная опора. В эту радостную дату родители поздравляют своих дочерей, благодарят за всё хорошее и дарят подарки.

Истории неизвестно, кто и когда придумал День дочери, но это отличный повод созвониться или встретиться всей семьей. Мы собрали красивые картинки и трогательные пожелания, которые обязательно обрадуют дочку и вызовут её улыбку.

Напомним, что 12 мая в Украине отмечается День матери 2024, когда уже дочки будут поздравлять своих мам.

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День дочери 2024 - поздравления в стихах и прозе

Дочка дорогая, с праздником тебя,

Знай, что поздравляем всем сердцем и любя,

Тебя мы очень ценим, тобою дорожим,

По дорожке жизни с тобою мы бежим.

Мы тебе желаем планки не ронять,

Быть всегда примером, жить всегда на пять,

Мы тебе желаем целей достигать,

Мечты свои, желания всегда уж исполнять.

***

Хочу тебе я, доченька, сказать,

Что ты всех благ земли этой достойна.

Спешу тебе упорства пожелать,

Чтоб целей достигала ты спокойно.

Желаю, чтобы всем твоим мечтам

Горел зелёный свет безумно яркий,

И мудрой ты была не по годам,

А жизнь несла прекрасные подарки!

***

Все День дочек отмечают,

Вот и я не в стороне.

Моя доченька сияет,

Словно солнышко в окне!

Поздравляю тебя крепко,

От небес мой дар большой!

Будь всегда здоровой, детка,

И отзывчивой душой!

В дней поспешной карусели

Место лучшее найди,

Чтоб удача и веселье

Тебя ждали впереди!

***

С Днем дочери, милая дочка!

Добра ты, умна и нежна...

Ты лучшая в мире, и точка!

Всю жизнь это помнить должна.

Желаю тебе позитива,

Сбываются пусть все мечты!

Хочу, чтобы самой счастливой

Везде и всегда была ты.

***

Поздравляем доченька тебя,

Тобой дорожит вся наша семья,

Мы любим тебя и очень гордимся,

Ни капли в тебе не усомнимся!

Оставайся весёлой и лучезарной,

Девушкой милой и очень шикарной.

Будь женственной дочка и озорной,

Успех, чтобы ждал в жизни большой!

***

Милая, родная доченька поздравляю тебя с Днем дочери! Ты мой лучик света, моя гордость, мое солнышко, моя душа. Я желаю тебе, чтобы в жизни ты не знала трудностей и проблем. Пусть у тебя всё сложится так, как ты задумала. Желаю, чтобы ты никогда не знала горя, а все болезни обходили тебя десятой дорогой!

***

Моя родная кровиночка, доченька любимая, поздравляю тебя с днём дочери!Ты мой ангелочек и сокровище. Я хочу, чтобы у тебя была чудесная жизнь, полная приключений и радости, любящих друзей и памятных воспоминаний. Я очень тебя люблю и мечтаю о таком безграничном счастье. Пусть исполнятся все твои желания и сбудутся все мечты, даже самые нереальные.

***

Милая моя доченька! Сегодня День дочери - поздравляю тебя! Пусть твоя жизнь будет наполнена добром, пусть друзья будут надежными, пусть всё что нужно придет в свой черед! Желаю тебе, моя родная, безграничной любви в каждом моменте, чистых помыслов, интересных идей, успехов в любых начинаниях!

***

Любимая моя девочка! Поздравляю тебя с праздником и хочу сказать, как сильно я тебя люблю! Ты - солнце в моей жизни! Знай, что ты - самая лучшая, незаменимая, родная. Будь счастлива!

С днем дочери 2024: картинки и открытки

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