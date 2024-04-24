Вселенная будет на их стороне в ближайшее время.

Астрологи назвали для знака Зодиака, в жизни которых наступает "белая" полоса. Они могут осуществить свои мечты и стать чуточку счастливее. За их спинами появятся крылья.

Рыбы

Рыбы, вам стоит открыть свое сердце для романтики, общения, приключений... В вашей жизни есть человек, который готов бросить к вашим ногам весь мир, но вы почему-то держите его на расстоянии. Возможно, вы до сих пор не рассмотрели свою судьбу, а, возможно, вас что-то пугает.

Видео дня

Постарайтесь отпустить прошлое и прислушаться к своему внутреннему голосу. Он поможет сделать вам правильный выбор, который осчастливит вас.

Дева

В жизни Дев также наступает благоприятный период, когда они могут решиться на пополнение в семье. Астрологи говорят, что конец апреля будет очень удачным для зачатия ребенка. Поэтому если вы давно мечтали стать родителем, то нужно действовать.

Ни о чем не переживайте, потому что Вселенная будет сопутствовать тому, чтобы у вас все было хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: