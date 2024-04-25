25 апреля праздник - День дочери и День бумажных самолетиков.

Сегодня в мире отмечается праздник 25 апреля - День "Обожаю твои бедра", Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК, День финансовой независимости, Всемирный день борьбы с малярией. 25 апреля - 115-й день года (116-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 250 дней.

Какой праздник 25 апреля в разных странах

Сегодня, 25 апреля, по всей планете отмечаются разные важные события - расскажем о нескольких таких:

День "Обнимите сантехника", День благодарности парикмахерам, День телефона, День маникюра и педикюра, День автомобильных номеров - США.

День освобождения от фашизма, День памяти евангелиста Марка - Италия.

День посадки деревьев - Германия.

День свободы - Португалия.

День флага - Фарерские острова.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна ничего не отмечает в эту дату, но вы можете встретить любой международный праздник из вышеперечисленных.

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Какой сегодня церковный праздник

Верующие, которые отмечают торжества по старому стилю, 25 апреля встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Муpoмcкaя, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Бeлыничcкaя, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Вacилия Пapийcкoгo и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Зинoнa Вepoнийcкoгo. Православные, перешедшие на новый календарь ПЦУ, встречают 25 апреля праздник церковный - день памяти апостола и евангелиста Марка.

Памятные события в истории 25 апреля

1719 - в Лондоне выпущено первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1783 - в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

1792 - Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как "Марсельеза".

1792 - во Франции в качестве орудия казни впервые применена гильотина.

1826 - в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1867 - японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1931 - Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1953 - сформировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны.

Что нельзя делать 25 апреля 2024 года - приметы и запреты

Приметы на сегодня говорят, что нельзя заниматься уборкой или тяжелым физическим трудом - можно только выполнять рутинные бытовые действия. Также не стоит желать кому-то зла или испытывать негативные эмоции.

Народные приметы о погоде подскажут. какими будут наступающие дни:

идет дождь - начало мая окажется дождливым;

день сухой, а утром холодно - лето будет тоже засушливым;

березовый сок льется рекой - ждать дождей летом.

В старину считали этот день очень благоприятным для молитвы Василию. Святого можно попросить о крепком здоровье и счастье в делах. Также наши предки старались 25 апреля "заряжать" воду - молиться над ней, чтобы она стала целебной, а пить такую воду советовали по средам.

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