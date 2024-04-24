У любой формы для пасхи есть свои плюсы и минусы - посмотрим, чем хороша каждая из них.

Какая форма для пасхи лучше - металлическая, бумажная или, может, силиконовая? Разъемная или литая? У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, на что обратить внимание при выборе формы, чтобы пасха получилась красивой.

Формы для пасхи металлические

Это форма, с которой все начиналось: были времена, когда на "роль" для такой пасхи специально хранили жестяные банки из-под консервированных ананасов (или других консерв). "Жестянка" неплохо справлялась, и в умелых руках в ней ничего не пригорало, но отошла в прошлое.

Сейчас появились специальные металлические формы для пасхи - алюминиевые и стальные, с антипригарным покрытием и без, литые и разъемные.

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Чем хороша металлическая форма для выпечки:

пасха в ней хорошо пропекается, как в алюминиевой, так и в стальной;

такая форма долговечная;

антипригарную форму не нужно смазывать маслом;

форма для пасхи разъемная хороша тем, что выпечку легко достать, не повредив ее, а еще такую форму можно использовать и для других целей - например, выпечки бисквитов, кишей или сборки салатов.

Неразъемные металлические формы часто бывают не цилиндрические, а в виде конуса - они прекрасны тем, что можно выбрать, с какой стороны будет верхушка пасхи, с узкой или широкой.

Случается, что из неразъемной металлической формы трудно достать готовую выпечку: в этом случае советуют готовую пасху в форме обернуть мокрым полотенцем - немножко постоит и можно доставать. Форму без антипригарного покрытия перед использованием нужно смазать маслом и присыпать манкой или молотыми сухарями. Можно дополнительно выстелить пергаментом.

Также минусы такой формы - она может быть тяжелой (литая, например), ее нужно мыть и где-то хранить.

Бумажные формы для пасхи

Форма для пасхи бумажная - одна из самых популярных ныне. И вот почему:

она самая дешевая;

ее не нужно смазывать перед выпечкой;

не нужно мыть - снял и выбросил;

имеет привлекательный внешний вид, ставить пасху на стол или дарить можно прямо в форме;

форма защищает выпечку от подсыхания, и пасха дольше не черствеет.

Из минусов: в большой форме пасха может не пропечься (и этого нельзя увидеть) и после того, как бумагу снимают, выпечка может выглядеть неэстетично - тонкий верхний слой остается на форме,

Керамические формы для выпечки

Не очень распространенная, но тем не менее у такой формы есть свои поклонники. Вот почему ее выбирают:

она экологичная;

долго служит;

равномерно прогревается и хорошо держит тепло.

Из минусов: форма из керамики довольно хрупкая и требует бережного обращения, а также така форма не выдерживает резких перепадов температуры - ее нельзя ставить в разогретую духовку.

Силиконовые формы для пасхи

Менее популярные, чем бумажные и металлические, но тем не менее очень удобные.

Чем хороша силиконовая форма для пасхи:

пасхи в ней хорошо пропекаются;

перед использованием форму не нужно ничем смазывать;

выпечка легко выходит из формы;

такую форму удобно хранить - можно просто свернуть.

Главное требование в работе с ней - наполнять силиконовую форму тестом нужно только на противне.

Из минусов силиконовой формы - ее можно случайно порезать, поэтому обращаться нужно крайне бережно.

Важно: используйте формы из качественного силикона, которые безопасны для здоровья. Форму плохого качества можно определить по неприятному запаху и яркому цвету, также она относительно недорогая. Качественная силиконовая форма не может быть дешевой.

Ранее мы рассказывали, как готовить пасочки-синнабон в маленьких бумажных формах.

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