Взрывная ода каскадерам: обзор нового фильма от создателя "Дэдпула 2" и "Скоростного поезда"

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме режиссера-каскадера Дэвида Литча, который уже с завтрашнего дня можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины.

25 апреля 2024 года в украинский прокат выходит яркий комедийный экшн "Каскадер" (The Fall Guy), главные роли в котором исполнили недавние оскаровские номинанты Райан Гослинг и Эмили Блант. Какой вышел новый фильм от профессионального каскадера и режиссера фильмов "Дэдпул 2" и "Скоростной поезд" Дэвида Литча, читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

На протяжении последнего десятилетия Дэвид Литч стал одним из самых ярких режиссеров, работающих в жанре экшн. И в этом нет ничего удивительного, ведь кто как не он знает все о постановке сногсшибательных драк, взрывов и гонок.

С детства Литч увлекался боевыми искусствами, и несмотря на полученное высшее образование по направлению "Международные отношения", сразу после колледжа он решил открыть спортивную школу и заняться там преподаванием. Параллельно, в 1995 году 20-летний Литч дебютировал в кино в качестве каскадера в сериале "Шерман Оукс".

В дальнейшем его карьера на каскадерских просторах развивалась бешеными темпами – он выступал как дублером лично, так и координатором трюков в целом. С тех пор он успел поработать над сериалом "Баффи – победительница вампиров", франшизой "Матрица", фильмами "Блейд", "Бойцовский клуб", "Одиннадцать друзей Оушена", "Сорвиголова", "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Троя", "Ван Хелсинг", "Три икса 2: Новый уровень", "Константин: Повелитель тьмы", "Мистер и миссис Смит", "300 спартанцев", "Ультиматум Борна", "Люди-Х: Росомаха", "Механик" и еще множеством других знаковых боевиков. Он пять раз выступал дублером Брэда Питта и дважды подменял Жана-Клода Ван Дамма.

В целом Литч и его каскадерская компания 87Eleven, которую он основал в 1997 году вместе с коллегой Чадам Стахелски (и дублером Киану Ривза), за последние почти 30 лет приложили руку к большинству громких экшн-фильмов Голливуда и давно уже выработали свой узнаваемый стиль.

Со временем они решили, что отвечать сугубо за каскадерскую работу им мало, и подались в режиссуру. В 2014 году Стахелски дебютировал как режиссер с уже культовым боевиком "Джон Уик", тогда как Литч в этом фильме выступил сорежиссером, ответственным за постановку боевых сцен. Фильм стал настоящим хитом и открыл обоим дальнейший путь в Голливуде в качестве режиссеров.

Свой полноценный самостоятельный режиссерский дебют Литч осуществил в 2017 году со шпионским триллером "Атомная блондинка", главные роли в котором исполнили Шарлиз Терон и Джеймс Мак-Эвой. Уже через год он выпустил еще один громкий экшн-проект – супергеройский комедийный боевик "Дэдпул 2". Оба фильма получили положительные отзывы и были финансово успешным в прокате.

Еще через год Литч снял боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" – и, по скромному мнению автора этой рецензии, он выдался намного лучше большинства фильмов оригинальной франшизы "Форсаж", спин-оффом которой он, собственно, и является.

Следующего фильма Литча пришлось ждать три года. В 2022 году на экраны вышел боевик "Скоростной поезд", на главную роль в котором режиссер пригласил уже упомянутого выше Брэда Питта.

И вот теперь на экраны вышла пятая сольная режиссерская работа Дэвида Литча – комедийный боевик "Каскадер", где он отдал должное своим коллегам по цеху, которые обычно выполняют самую рискованную работу, но остаются незамеченными – за это даже "Оскар" не дают, как констатирует главный герой фильма Кольт Сиверс.

О чем новый фильм

Сюжет сериала вдохновлен одноименным популярным в 80-х годах экшн-сериалом с Ли Мейджорсом в главной роли, рассказывающем о каскадере Кольте Сиверсе, который в свободное время работал охотником за головами, используя свою физическую подготовку и знания в постановке трюков при ловле преступников и беглецов. Само выражение "fall guy" в английском языке имеет одно из значений "козел отпущения" – и, собственно, именно это выражение лучше всего характеризует фильм.

При создании своего фильма Литч использовал лишь общий концепт сериала, однако попытался создать собственную историю. Его Кольт Сиверс – один из лучших каскадеров, который на постоянной основе дублирует напыщенную, капризную и вообще не очень приятную суперзвезду Тома Райдера. Впрочем, он любит свою работу. Особенно когда на съемочной площадке появляется талантливая оператор Джоди Морено. Между ними мгновенно вспыхивает искра и закручивается бурный роман, однако все идет наперекосяк, когда Кольт получает тяжелую травму во время выполнения сложного трюка. После этого он замыкается в себе на полтора года – не только покинув профессию, но и разорвав отношения с Джоди.

Однажды продюсер Райдера Гейл обманом заманивает Кольта на съемки нового космического боевика "Металлический шторм", который является режиссерским дебютом Джоди. Впрочем, последняя до сих пор обижена на бывшего возлюбленного и отнюдь не рада сотрудничеству. Еще хуже дела становятся, когда оказывается, что Райдер исчез – и Гейл просит Кольта его отыскать, если он хочет спасти карьеру своей любимой. Ну а дальше он погружается в водоворот лжи, интриг и смертельной опасности, когда на кону уже не только работа, но и жизнь.

В фильме Литч действительно уделяет очень много внимания каскадерскому ремеслу, именно с точки зрения последних, а во время титров зрителям показывают кадры с участием дублеров, которые работали в фильме. Также там есть небольшая сцена после титров, которая является своеобразным приквелом к финалу фильма.

В целом в фильме очень много отсылок – от вполне очевидных аллюзий на "Дюну" до более тонких моментов, которые заценят только настоящие фанаты боевиков.

Актеры и персонажи

Главные роли в фильме исполнили недавние оскаровские номинанты Райан Гослинг ("Барби") и Эмили Блант ("Оппенгеймер"). И если Гослинг представил свою версию Кольта Сиверса, имеющую много общего с сериальным прототипом, то для Блант придумали нового персонажа. Так, если в сериале главным женским персонажем была Джоди Бэнкс – также каскадер, то в фильме ее сделали режиссером, изменив также и фамилию.

Продюсера Гейл в фильме сыграла звезда сериала "Тед Лассо" Ханна Веддингем, а суперзвезду Тома Райдера – голливудский красавчик Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона"), который уже работал с Литчем в фильме "Скоростной поезд". Именно его СМИ называют главным претендентом на роль следующего Джеймса Бонда.

Уинстон Дюк, наиболее известный по фильмам "Черная пантера" и "Мы", сыграл роль координатора трюков и друга главного героя Дэна Такера, а звезда фильма "Все везде и сразу" Стефани Сюй воплотила образ персональной ассистентки Райдера Альмы Милан.

Небольшие камео в сцене после титров получили и звезды оригинального сериала "Каскадер" – Ли Мейджорс и Хизер Томас.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась на американском кинофестивале SXSW 12 марта 2024 года, где он получил в основном положительные отзывы от критиков.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кстати, также команда фильма попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству оборотов "бочкой", совершенных на автомобиле.

Наш вердикт

"Каскадер" – это яркое зрелище, поражающее количеством и мастерством выполнения сногсшибательных трюков. Он динамичный и забавный – то что нужно, чтобы хорошо провести вечер за просмотром фильма, если вы любите экшн. Да, порой, особенно в начале, может показаться, что Литч слишком погружается в романтику, однако это скорее намеренно подается слишком "ванильно", по примеру того же "Дэдпула".

В фильме очень крутой актерский состав, профессиональный и привлекательный, – и как минимум три имени в касте точно способны заманить в кинотеатры зрителей.

А еще "Каскадер" проливает немного больше света на работу людей за кадром, о которых зрители обычно мало задумаются во время просмотра фильмов.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко