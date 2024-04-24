Заявление украинского певца Михаила Хомы об отказе от своего образа DZIDZIO расстроило поклонников. Однако продюсер Михаил Ясинский предполагает, что это не навсегда.
Мужчина отметил, что сейчас у певца просто другой этап в творчестве. Он подстраивается под реалии в Украине и продолжает идти к своей мечте.
"Я думаю, что Михаил чувствует определенный момент в своей жизни, когда он делает то, о чем он всегда мечтал. А он мечтал быть певцом, настоящим певцом, у него мощный голос. Он, насколько мне известно, не имеет образования специального музыкального, а имеет чрезвычайный природный голос. Михаил сейчас им наслаждается и делает очень большое дело этим голосом", - прокомментировал Ясинский в интервью Славе Демину.
Продюсер добавил, что не исключает того факта, что позже Хома захочет реанимировать свой веселый образ на сцене. Поэтому следует ожидать громкого возвращения Дзидзьо в украинский шоу-бизнес.
"Когда будут другие времена и он поймет, что рынок в таком бешенном смысле бизнесовом вернулся, я думаю, что будет появление Дзидзьо. Это будет! Возможно, кино какое-то или будут мощные хиты, а потом будут три или четыре Дворца спорта", - отметил Михаил.
Но пока сам Хома не комментирует дальнейшие планы. Ранее он рассказывал, что чувствует в себе трансформацию и ответственность во время войны. По его словам, задачу как Дзидзьо он выполнил, поэтому теперь выбирает более серьезный образ.
Напомним, ранее известный продюсер рассказал, вернется ли Потап в украинский шоу-бизнес.