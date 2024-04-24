Мужчина отметил, что певец может снова выбрать комический образ.

Заявление украинского певца Михаила Хомы об отказе от своего образа DZIDZIO расстроило поклонников. Однако продюсер Михаил Ясинский предполагает, что это не навсегда.

Мужчина отметил, что сейчас у певца просто другой этап в творчестве. Он подстраивается под реалии в Украине и продолжает идти к своей мечте.

"Я думаю, что Михаил чувствует определенный момент в своей жизни, когда он делает то, о чем он всегда мечтал. А он мечтал быть певцом, настоящим певцом, у него мощный голос. Он, насколько мне известно, не имеет образования специального музыкального, а имеет чрезвычайный природный голос. Михаил сейчас им наслаждается и делает очень большое дело этим голосом", - прокомментировал Ясинский в интервью Славе Демину.

Продюсер добавил, что не исключает того факта, что позже Хома захочет реанимировать свой веселый образ на сцене. Поэтому следует ожидать громкого возвращения Дзидзьо в украинский шоу-бизнес.

"Когда будут другие времена и он поймет, что рынок в таком бешенном смысле бизнесовом вернулся, я думаю, что будет появление Дзидзьо. Это будет! Возможно, кино какое-то или будут мощные хиты, а потом будут три или четыре Дворца спорта", - отметил Михаил.

Но пока сам Хома не комментирует дальнейшие планы. Ранее он рассказывал, что чувствует в себе трансформацию и ответственность во время войны. По его словам, задачу как Дзидзьо он выполнил, поэтому теперь выбирает более серьезный образ.

Напомним, ранее известный продюсер рассказал, вернется ли Потап в украинский шоу-бизнес.

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