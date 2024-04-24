Эти знаки ждет сложный период в жизни.

Если для кого-то апрель оказался ужачным месяцем, то для кого-то - не совсем. Двум знакам Зодиака стоит быть готовыми к испытаниям судьбы. Она бросит вам вызов, но только в ваших силах все преодолеть.

Весы

У Весов может наблюдаться депрессивное состояние из-за недовольства собственной жизнью. Может возникать чувство, что вы не на своем месте, что амурные дела дали трещину, что окружающие испытывают ваше терпение. Все это может привести к тому, что ваше моральное состояние значительно ухудшится.

Видео дня

Астрологи рекомендуют вам больше времени проводить на свежем воздухе и искать позитив даже в мелочах. Это поможет вам понять, что вы на правильном пути, просто не все и сразу. А если вы не можете справиться с депрессией в одиночку, то обратитесь за помощью к психологам.

Водолей

У Водолеев наступает сложный период в личной жизни. Если вы давно не могли найти общий язык с партнером, то, скорее всего, ваши отношения ждет крах. Не принимайте все близко к сердцу. Просто в следующий раз проявляйте эмпатию и думайте не только о себе и своей свободе, но и о потребностях другого человека. Тогда есть шанс, что вы сможете построить здоровые и счастливые отношения.

Кроме того, воздержитесь от конфликтов на работе, так как есть риск осуждения и увольнения.

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