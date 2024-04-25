Ирина Горовая поделилась подробностями личной жизни.

Известный украинский продюсер Ирина Горовая искренне ответила, находится ли сейчас в отношениях с мужчиной. Звезда подчеркнула, что любовь - самое важное для нее.

Ирина Горовая тщательно скрывает свою личную жизнь и почти не делится ее подробностями. Однако продюсер все же раскрыла, свободно ли ее сердце, после двух браков. Она призналась, что пока не состоит в отношениях. При этом Горовая описала мужчину мечты.

По ее словам, сейчас она точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Продюсер откровенно говорит, что с ней иногда бывает сложно. Следовательно, будущий избранник должен быть сильным духом, вызывать уважение и вдохновлять Ирину. Однако, как отмечает Горовая, искренняя любовь в отношениях для нее на первом месте:

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Нельзя заказать мужчину как с картинки. Это должна произойти любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому это должен быть сильный человек, которого я уважаю, которым я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения. Важно, чтобы я уважала человека и это была целостная личность.

Что известно о личной жизни Ирины Горовой

Ирина Горовая была дважды замужем. Первым мужем продюсера был музыкант Юрий Горовой. Ирина впервые вышла замуж в 16 лет. В браке с Горовым у них родилась дочь Наталья.

Как известно, вторым избранником Горовой стал рэпер Андрей Потапенко, более известный как Потап. Супруги прожили 15 лет вместе. У них родился сын Андрей. Однако впоследствии они разошлись. Развод пара скрывала 2 года.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, поддерживает ли Потап отношения с их сыном-подростком.

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