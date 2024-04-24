У него сотрясение мозга.

Украинский актер Артур Логай, сыгравший главную роль в сериале "Моя улюблена Страшко" и в "В воскресенье рано зелье копала", попал в больницу. На своей странице в Instagram он рассказал, что у него сотрясение мозга.

"Ночь у меня была яркой, как вспышка. Слава Богу, живой и целый. Ну, почти целый. Сейчас я в больнице. Это самая кринжевая ситуация, которая со мной когда-то происходила", - поделился актер.

Логай добавил, что виной всему бетонный столб, об который он, вероятно, ударился головой.

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"Можно признаться, что впервые в жизнь меня вырубили. Но я привык искать во всем плюсы, так радует, что за все это время вырубить меня смог только бетонный столб, и то не сразу", - добавил Артур.

Сейчас ему уже значительно лучше. Он уже вернулся к привычному образу жизни и находится дома.

Чем известен Артур Логай

Артур дебютировал в кино в 2018 году ролью колдуна в мистическом телесериале "Колдуньи". Также в его фильмографии есть работы в таких сериалах как "Коп из прошлого", "Большие Вуйки", "Поймать Кайдаша" и другие.

В 2021 году он принял участие в шоу "Танцы со звездами" и выиграл.

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