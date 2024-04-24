Какой церковный праздник отмечают 25 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

25 апреля православные верующие вспоминают святого апостола и евангелиста Марка. В народном календаре - Марк Ключник. О традициях дня, приметах и запретах и кого почитают в церкви 25 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

25 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 апреля по новому календарю (8 мая по старому) - день памяти апостола и евангелиста Марка.

Марк родился в Иерусалиме, был сподвижником Петра и Павла. Дом Марка находился рядом с Гефсиманским садом, поэтому он видел молитвы Иисуса, а после вознесения Господня у Марка дома собирались и молились ученики Христа.

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Марк стал апостолом от 70-ти, которых Христос призвал проповедовать. Святой побывал во многих странах, а в 62-63 годах написал Евангелие, известное как Евангелие от Марка. Позже апостол основал в Египте Александрийское христианское училище и стал первым епископом города.

Язычники ненавидели Марка - в один из дней они напали на него, избили, а затем бросили в тюрьму, чтобы судить. Но святой не дожил до суда. Его похоронили в Александрии, а позже над его гробницей построили храм. В 820 году мощи перенесли в Венецию, в собор святого Марка.

Праздник 25 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

О чем говорят приметы на 25 апреля

По приметам дня судят о погоде и урожае:

стоит ясная погода - будет жаркое лето;

кукушка кукует - к теплу;

если яблоня до этого дня не зацвела - яблок в этом году не будет;

теплый вечер и звездное небо - будет хороший урожай хлеба.

Считается, что если 25 апреля пойдет дождь, будет богатый урожай, а у коров и коз - много молока.

Что можно делать 25 апреля

Святому Марку молятся о крепком браке и хорошем урожае, а также просят, чтобы пошел дождь. В народе верят, что у Марка находятся ключи от весеннего дождя, и святой может запереть и отпереть его.

По народной традиции в этот день готовили отвар крапивы и окропляли им дом - чтобы избавиться от проделок нечисти. Хорошо заниматься благотворительностью - чем больше отдашь, тем больше к тебе вернется. Также в народе говорят, что если сегодня сделать генеральную уборку, то деньги в дом потекут рекой.

Что нельзя делать 25 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, устраивать скандалы, ругаться, сплетничать. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещены скоромные продукты, разрешена постная горячая пища без растительного масла.

В народе считается, что в этот день нужно быть особо осторожным со сказанным и ни в коем случае нельзя сплетничать - в жизни все пойдет наперекосяк.

25 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Марк, Сергей.

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