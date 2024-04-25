Юрий Фелипенко присоединился к подразделению добровольцев.

Звезда сериала "Обещание Богу", украинский актер Юрий Фелипенко, который ранее намекнул на свадьбу с девушкой, стал на защиту страны. Знаменитость присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это подразделение добровольцев, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения.

На своей странице в Instagram актер поделился видео, где вместе с другим побратимами принимает присягу.

"Новобранцы Ахиллеса готовятся к присяге", - подписал ролик Юрий Фелипенко.

Видео дня

В начале полномасштабного вторжения России в Украину актер вступил в ряды одного из киевских ТрО. Впоследствии актер начал активно заниматься волонтерством.

"24 февраля я почувствовал, что у нас очень крутая и сильная страна. Мы можем быть вместе. Меня приятно поразили многие люди, которые очень активно занимаются волонтерством, донатами. Счастлив иметь таких сознательных знакомых. Я в хорошем смысле переосмыслил свое отношение к людям. Я считаю, донатить должен каждый. Сейчас наш общий долг - поддерживать армию. Чем больше мы будем сбрасывать даже по 1-2 грн, тем быстрее достигнем нашей общей цели", - признался Юрий Фелипенко в интервью 1+1.

Стоит отметить, вместе со звездой сериала "Обещания Богу" на защиту страны стал еще один украинский актер Константин Темляк.

Напомним, ранее Юрий Фелипенко в интервью УНИАН рассказал о военной драме "Оккупированные", отношениях во время войны, а также как относится к россиянам и о чем мечтает.

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