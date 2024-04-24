В фильме польского режиссера будет изображен российский президент, визуализированный искусственным интеллектом, а также кадры, снятые украинскими кинематографистами во время российского вторжения.

На 26 сентября назначена премьера нового биографического фильма о президенте России Владимире Путине. Фильм создан с помощью искусственного интеллекта, пишет The Guardian.

В своем завлении польская студия AIO сообщила, что фильм под названием "Путин" будет показан в 35 странах. Лента описывается как "близко и лично связанная с историей кремлевского лидера".

"Путин", о котором впервые было объявлено в мае 2022 года, - это англоязычный дебют польского режиссера Бесалиля, также известного как Патрик Вега.

В заявлении режиссер сообщил, что создал собственную технологию искусственного интеллекта для создания киноверсии Путина.

"Пригласить Путина в студию на 20 000 кадров было невозможно, а доступные в Интернете архивные материалы не позволяли подготовить модель дипфейка в высоком разрешении, пригодную для кинематографического использования. В результате, после почти двух лет разработки, мы создали нашу новаторскую технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет нам создавать кинематографических персонажей, не полагаясь на реальную человеческую модель", - рассказал режиссер.

Первоначально названный "Вор в законе", фильм также включает кадры, снятые украинскими кинематографистами во время российского вторжения.

В трейлерах фильма, в частности, есть кадры, на которых Путин в грязном подгузнике занимается карате и противостоит Борису Ельцину.

"Путин - это не просто фильм. Это ответ на глобальное стремление понять мотивы и действия одной из самых противоречивых фигур современной политики. Миссия моей постановки — предоставить зрителям "руководство пользователя" Путина, призванное облегчить страх и неуверенность, которые доминируют в сегодняшнем мире", - добавил режиссер.

Напомним, ранее режиссер фильма заявлял, что хочет показать связи диктатора с российской мафией. По словам Бесалила, этот триллер станет художественным протестом против Путина и войны в Украине.

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