Тимур и Инна Мирошниченко в поисках ребенка для усыновления / Скриншот Instagram

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - адвокат Инна - готовятся к усыновлению ребенка. Женщина уже стала кандидаткой на усыновление. Сейчас супруги занимаются поиском ребенка, который станет частью их семьи.

Инна Мирошниченко на своей странице в Instagram поделилась, что часто получает сообщения о детях. Поэтому адвокат надеется, что благодаря соцсетям сможет как можно быстрее найти ребенка.

Согласно документам на усыновление, супруги могут взять в семью девочку 8-10 лет. При этом, как указала Инна, есть некоторые нюансы:

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Мой ребенок - это девочка 8-10 лет. У меня в заключении есть еще нюансы по социальной истории и личным характеристикам будущего ребенка. Поэтому поиски усложняются. Но я знаю, что она есть. И ждет нас.

Скриншот Instagram

Ранее жена ведущего рассказывала, что порядок усыновления детей должен соответствовать их возрасту, то есть Мирошниченко могут взять ребенка помладше. Однако Инна заявила, что мечтала удочерить старшую девочку. Причина в том, что обычно у старших детей значительно меньше шансов попасть в семью, чем у младших.

"Новый ребенок должен быть младше младшего в семье в идеале. Есть такое правило как минимум в Киеве среди тренеров школы усыновителей. Но я очень хотела старшего ребенка. Ребенка, который из-за возраста теряет свой шанс попасть в семью", - рассказала Инна Мирошниченко.

Скриншот Instagram

К слову, Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители. Супруги воспитывают дочь Мию и сына Марка, а также они усыновили мальчика Марселя. Ведущего и его жену запугивали болезнями мальчика, но пара не отказалась от него, и забрала в семью.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка.

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