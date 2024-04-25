Инна Мирошниченко поделилась, что мечтает удочерить старшую девочку.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - адвокат Инна - готовятся к усыновлению ребенка. Женщина уже стала кандидаткой на усыновление. Сейчас супруги занимаются поиском ребенка, который станет частью их семьи.

Инна Мирошниченко на своей странице в Instagram поделилась, что часто получает сообщения о детях. Поэтому адвокат надеется, что благодаря соцсетям сможет как можно быстрее найти ребенка.

Согласно документам на усыновление, супруги могут взять в семью девочку 8-10 лет. При этом, как указала Инна, есть некоторые нюансы:

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Мой ребенок - это девочка 8-10 лет. У меня в заключении есть еще нюансы по социальной истории и личным характеристикам будущего ребенка. Поэтому поиски усложняются. Но я знаю, что она есть. И ждет нас.

Ранее жена ведущего рассказывала, что порядок усыновления детей должен соответствовать их возрасту, то есть Мирошниченко могут взять ребенка помладше. Однако Инна заявила, что мечтала удочерить старшую девочку. Причина в том, что обычно у старших детей значительно меньше шансов попасть в семью, чем у младших.

"Новый ребенок должен быть младше младшего в семье в идеале. Есть такое правило как минимум в Киеве среди тренеров школы усыновителей. Но я очень хотела старшего ребенка. Ребенка, который из-за возраста теряет свой шанс попасть в семью", - рассказала Инна Мирошниченко.

К слову, Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители. Супруги воспитывают дочь Мию и сына Марка, а также они усыновили мальчика Марселя. Ведущего и его жену запугивали болезнями мальчика, но пара не отказалась от него, и забрала в семью.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка.

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