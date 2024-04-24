К счастью, сейчас с ней все хорошо.

Украинский артист Артем Пивоваров, который собрал три Палаца спорта подряд, попал в неприятный инцидент. Во время одного из концертов он бросил барабанную палочку, которая попала в лицо его фанатке.

Это произошло во время исполнения его дуэтной песни с Klavdia Petrivna. Девушка хотела поближе подойти к сцене, но в результате "прилета" у нее случился перелом носа.

"Это не я сама. Я пробиралась к сестре и мне что-то просто прилетело в нос очень сильно", - заявила женщина.

По словам артиста, такого у него еще не было. Поэтому он после концерта извинился перед поклонницей.

К счастью, девушка не стала обижаться на артиста и сказала, что визит на его концерт стоил такой травмы.

Чем известен Артем Пивоваров

Артем Пивоваров начал заниматься музыкой еще в детстве. До 2022 года он выпустил несколько хитов - "Рандеву", "Дежавю", "Моя ночь", однако пробиться на большую сцену ему не удавалось.

А вот сумасшедшую популярность он обрел уже после начала полномасштабного вторжения. Он выпустил множество разрывных треков с известными артистами и окончательно поселился в сердцах своих фанатов.

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