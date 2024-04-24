Она отметила, что война может диктовать свои правила.

Украинская певица Даша Суворова, которая родом из города Бахмут, высказалась о женской мобилизации.

Девушка отметила, что потеряла на войне не только родной город, но и близкого человека. Ей трудно удается переживать все события, которые сейчас происходят в Украине. Но в случае необходимости она сможет пойти защищать страну от оккупантов.

"Я думаю, что каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. Я надеюсь, что сейчас нет острой необходимости в женской мобилизации, но во время войны возможно все. Такого шага я не исключаю, хотя ментально я пока не готова к этому. Но время покажет", - сказала певица изданию "Фокус".

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Также Даша, которая много выступает для военных, высказалась об украинских звездах, которые сбежали за границу.

"Буду немногословной: одни - трусы, а другие - предатели", - подчеркнула певица.

Даша также добавила, что война сильно ее изменила. И научила некоторым вещам:

"Война научила меня быстро принимать решения, просыпаться рано и не терять время. В идеологическом плане я на все сто процентов еще раз убедилась, что я украинка".

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой заявила о готовности воевать.

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