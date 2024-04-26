Мужчина недавно пережил сложную операцию на сердце.

Украинский боксер Вячеслав Узелков, который рассказывал о серьезных проблемах со своим здоровьем, сообщил о выписке из больницы.

Мужчина отметил, что сегодня, 26 апреля, ему нужно пройти последние обследования и поехать наконец домой.

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первая была постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, потом неделю в реанимации. Позже палата и осознание, понимание и возвращение памяти - где я", - написал боксер в Instаgram и опубликовал новое фото из больницы.

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Также мужчина поблагодарил всех поклонников и свою возлюбленную за поддержку и теплые слова.

"Спасибо любимой, которая была рядом. Именно в то время, когда мне была нужна помощь, она меня вернула в этот мир", - добавил Узелков.

И отметил, что после выписки его ждет еще неделя лечения. Однако он благодарен врачам, которые спасли ему жизнь.

"Сердце бьется, жизнь продолжается. Слава Украине. Мы несокрушимы", - подчеркнул спортсмен.

Что известно о состоянии здоровья Вячеслава Узелкова

В феврале боксер Вячеслав Узелков показался с капельницей. Долгое время он не объяснял, что именно лечит, однако потом написал, что ему нужно срочно ехать в столицу для обследования.

Позже мужчина намекнул на завершение своей спортивной карьеры и сделал сообщение о том, что профессиональный спорт - это всегда инвалидность. В марте его выписали из больницы, но в начале апреля Вячеславу сделали серьезную операцию на сердце.

Напомним, ранее певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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