Комедийный триллер "Моргни дважды" выйдет в украинский прокат 22 августа 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер комедийного триллера "Моргни дважды" (Blink Twice), который станет режиссерским дебютом американской актрисы Зои Кравиц ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Фантастические твари и где они обитают", "Бэтмен") – дочери звездных родителей Ленни Кравица и Лизы Боне.

В центре сюжета фильма – миллиардер в сфере технологий Слейтер Кинг, который знакомится с официанткой Фридой на своем благотворительном мероприятии. Между ними пролетает искра, и он приглашает девушку составить компанию ему и его друзьям в путешествии на собственный частный остров. Это настоящий рай: бурные ночи смешиваются с солнечными днями, и все прекрасно проводят время. Никто не хочет, чтобы этот отпуск заканчивался. Однако когда вокруг случаются странные вещи, Фрида начинает сомневаться в своей реальности – с этим местом явно что-то не так, и ей придется раскрыть правду, если она хочет выжить после этой вечеринки.

Главную роль в фильме 35-летняя режиссер-дебютантка доверила своему нынешнему бойфренду, голливудскому актеру Ченнингу Татуму ("Мачо и ботан", "Супер Майк", "Удача Логана", "Затерянный город").

Также в фильме сыграли Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Уитни Хьюстон: Я хочу с кем-то потанцевать"), Саймон Рекс (франшиза "Очень страшное кино", "Красная ракета", "Нежный восток"), Адриа Архона ("Морбиус", "Тройная граница", сериалы "Нарко", "Настоящий детектив"), Кристиан Слейтер ("Имя розы", "Интервью с вампиром", "Сломанная стрела"), Кайл Маклахлен ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", сериал "Секс в большом городе") и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 22 августа 2024 года, сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution.

Как ранее сообщал УНИАН, также с 11 июля этого года в кинотеатрах Украины покажут сатирическую комедию "Забери меня на Луну" со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом.

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