Иванна Онуфрийчук рассказала об отношении мужа к партнерским родам.

Украинская ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук, которая несколько недель назад сообщила о беременности, назвала страну, в которой будет рожать первенца. Также звезда рассказала, готов ли ее муж - бизнесмен Алмаз - к партнерским родам.

Сейчас Иванна Онуфрийчук готовится впервые стать матерью. Ведущая призналась, что из-за войны в Украине, она решила рожать за границей. Супруги выбрали для родов Швейцарию и больницу, где появится на свет младенец.

"Сейчас проживаем в Швейцарии, вся моя семья здесь, поэтому рожать планирую также здесь. Клинику искали недолго. Я поискала больницы, почитала информацию в Интернете - и мы выбрали современный вариант в нашей местности. Здесь мне понравилось, что в одной из родильных комнат, по желанию женщины и с разрешения врачей, можно рожать в ванной", - рассказала Иванна в интервью Jet Setter.

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Как поделилась Онуфрийчук, они с мужем выбрали партнерские роды. Ведущая говорит, что муж сам проявил инициативу, и вызвался присутствовать во время рождения ребенка. Однако у звезды есть некоторые сомнения относительно такого решения мужа. Дело в том, что Алмаз - очень эмоциональный человек, а врачи не советуют, чтобы мужчины с чрезмерными эмоциями были возле жены во время родов. Это может мешать женщине. Однако Иванна считает, что они справятся с эмоциональностью вместе:

Мы с любимым планируем именно партнерские роды. Единственное, за что я волнуюсь, это за то, что Алмаз достаточно эмоциональный, а врачи не советуют брать на парные роды эмоционального человека. Говорят, что лишние эмоции рядом могут сбивать женщину и не давать расслабиться и сосредоточиться. Но я надеюсь, что мне все же удастся настроить мужа правильно, и мы вместе подготовимся к парным родам. Тем более он сам этого очень хочет.

Напомним, ранее ведущая Иванна Онуфрийчук показала нежные поцелуи с мужем-миллионером Алмазом.

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