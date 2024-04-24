Многие суеверия наделяют кактусы негативной энергетикой.

Кактусы ценятся многими цветоводами за симпатичный внешний вид, неприхотливость в уходе и видовое разнообразие. Это одни из самых популярных комнатных растений. Однако они могут принести в дом опасность и негативную энергетику. Узнайте, можно ли держать дома кактусы согласно суевериям и реальным фактам.

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Негативная энергетика

Суеверия наделают кактусы опасной, негативной энергетикой, которая притягивает в дом неприятности и угнетает его жителей. Согласно верованиям, чем длиннее колючки растения, тем сильнее его негативное воздействие. Растение вызывает в людях раздражение и эмоциональное опустошение.

Впрочем, это верование никак не подтверждено реальными данными. Однако суеверным людям перед покупкой кактуса стоит хорошо подумать.

Влияние на семью

Согласно приметам, кактусы нельзя содержать дома незамужним девушкам, поскольку растения привлекают проблемы в личной жизни. Суеверия говорят о том, что в доме с кактусом мужчины не приживаются. А если подарить родным кактус в подарок, то в отношениях с человеком может произойти разлад.

Как и предыдущий пункт, негативное влияние кактусов на семью никак не подтверждается статистикой. Поэтому лишь вам решать, стоит ли прислушиваться к этому суеверию.

Сложность в уходе

Хотя кактусы считаются неприхотливыми растениями, на самом деле им нужны особые условия содержания. А в некоторых аспектах кактусы даже капризнее других комнатных цветов. Неправильный уход может погубить суккулент.

Кактусы очень требовательны к освещению. Они нуждаются в постоянном ярком освещении, что в украинском климате трудно обеспечить. Переливание и застаивание воды в горшке может погубить растения, а недостаточный полив вызывает опадание колючек. При выращивании нужно следить, чтобы вода не застаивалась. Не забывайте также, что пустынному гостю нужен особый грунт для посадки.

Вред для здоровья

Если вы не верите в приметы о негативной энергетике суккулентов, то реальной причиной, почему кактусы нельзя держать дома, является вред для здоровья. Главная опасность этих растений прячется в колючках. Они легко проникают через одежду и вонзаются глубоко в кожу, где обламываются. Вынимать такие иголки очень неприятно, а в месте раны может возникнуть воспаление.

Поэтому кактусы нельзя держать дома, если вы имеете любопытных детей или бываете неосторожными в обращении с растениями.

Опасность для животных

Владельцы домашних животных часто задаются вопросом, можно ли держать кактусы дома. Таким семьям от покупки суккулентов лучше отказаться или держать их в недоступных для питомца местах.

Сок кактусов содержит более 120 различных алкалоидов, которые крайне токсичные для животных. В диких условиях это помогает растению выживать, а в домашних - может погубить любимца семьи. Если кот или собака съедят кактус, то у них может возникнуть тахикардия, паралич, судороги, галлюцинации.

Ранее мы также называли ядовитые растения для кошек, среди которых много популярных комнатных растений.

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