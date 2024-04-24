Он появился вместе с Мишель Андраде.

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, ошарашил поклонников новостью - он сделал предложение молодой артистке Мишель Андраде.

Девушка обрела популярность благодаря таким хитам как "Hasta La Vista", "Musica", "Tranquila", "Хватит свистеть" и другим.

Так, на своей странице в Instagram Позитив опубликовал видео, на котором сидит рядом с Мишель и делает ей предложение. Девушка смущается, прикрывает руками лицо, но в итоге соглашается.

Видео дня

Все это происходит под новую песню Завгороднего "А може, хочеш?", премьера которой должна состояться уже со дня на день.

Поклонники артиста предположили, что Алексей мог предложить Мишель записать совместную песню, а кто-то уверен, что у них любовные отношения.

Интересно, что и Позитив, и Мишель состоят в романтических отношениях, однако они держат в секрете личности своих партнеров.

Что пишут в сети

"Он развелся с женой, а теперь в эфире делает предложение Мишель"

"Наконец они вместе"

"Боже, если это правда, я уписяюсь от радости"

"Она уже с кольцом"

Напомним, ранее певец Позитив впервые отреагировал на свадебные фото экс-супруги.

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