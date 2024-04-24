Эти знаки продвинутся вперед по карьерной лестнице.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце апреля могут совершить резкий рывок в своей профессиональной деятельности. По мнению экспертов, их ждет большое будущее, если сейчас они приложат максимум усилий.

Козерог

Козероги могут познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут им и советом, и делом. Прислушивайтесь к мнению более опытных людей, потому что они действительно могут вам помочь. Не гните только свою линию.

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Кроме того, вы можете подумать о создании собственного бизнеса. По мнению экспертов, если Козероги сейчас решатся на какой-то кардинально новый шаг, то уже совсем скоро могут оторваться от земли. Вы наладите свою жизнь и финансовое положение, в том числе.

Близнецы

Близнецы, как и Козероги, могут значительно продвинуться вперед. У вас много идей, но вы по какой-то причине боитесь их озвучивать и обсуждать. Возможно, дело в вашей внутренней неуверенности. Расслабьтесь, отпустите все страхи и начинайте действовать.

Начальство должно оценить ваше стремление развивать общее дело. Поэтому вы можете даже не сомневаться в том, что вам окажут поддержку и помощь.

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