Фильм о страсти, которая вспыхивает в ночном Париже, впервые показали на Каннском кинофестивале 2023 года.

Уже с 25 апреля 2024 года в украинских кинотеатрах начнут показывать фильм "Ночные незнакомцы" (Une nuit / Strangers by Night). Украинские зрители смогут лично ощутить атмосферу ночного Парижа и окунуться в чувственную историю о неожиданной встрече, которая навсегда меняет жизнь.

Дебютировав в одной из главных программ самого престижного кинофестиваля мира, лента "Ночные незнакомцы" сразу привлекла внимание ценителей утонченного французского кино. Это – история о встрече двух людей посреди суеты мегаполиса. Их внезапная ссора неожиданно превращается в безумную страсть и беззаботное путешествие по ночному Парижу. Кто же эти незнакомцы и смогут ли они отпустить друг друга с рассветом?

Накануне премьеры УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали самые интересные факты о фильме, которые приоткроют завесу его создания и убедят, что эту ленту непременно стоит посмотреть на большом экране.

Премьера состоялась в Каннах

Мир впервые увидел "Ночных незнакомцев" на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Фильм был отобран в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости после основного конкурса. Попадание в эту секцию говорит о том, что отборщики фестиваля увидели в картине потенциал и свежий авторский голос.

Режиссер и актер в одном лице

Фильм снял французский актер Алекс Лутц, известный ролями в "Вихре" скандального Гаспара Ноэ и комедии "Афера доктора Нока". При этом сам Лутц также исполнил главную роль в своей ленте.

Предыдущий режиссерский опыт художника – фильм "Ги", который был номинирован в пяти категориях на премию "Сезар", а также в двух на "Люмьер". На обеих премиях Лутц тогда получил актерские награды.

Актриса и продюсер Карин Виар

Партнершу Лутца на экране сыграла легенда французского кино Карин Виар, известная еще по культовым "Деликатесам" Жана-Пьера Жене. Интересно, что Виар также выступила сопродюсером и сосценаристом фильма – и это был ее дебют в обеих ипостасях. Теперь актриса точно знает кино не только с лицевой стороны.

Талантливая и профессиональная команда

Продюсировал ленту Жак-Анри Бронкар, ответственный за недавнюю ленту "Материнский инстинкт" с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй, а также знаменитую драму "Близко" – номинанта прошлогоднего "Оскара".

Монтировала картину Моника Колман, известная сотрудничеством с Франсуа Озоном, в частности, в фильмах "8 женщин" и "Бассейн". Оператор – Эпонин Момансо, снявший обладателя "Золотой пальмовой ветви" Канн 2015 года – фильм "Дипан".

Восторг профессиональных изданий

После премьеры на Лазурном берегу фильм собрал ряд положительных отзывов в профессиональной прессе. Так, авторитетный британский журнал Screen Daily описал его как "изящный, сексуальный, чрезвычайно разговорчивый и архетипично французский". А Cineuropa вообще назвала его "идеальным каннским фильмом". Рецензенты отмечают блестящую химию между актерами и непринужденную атмосферу ленты.

Неожиданный финал

Действие картины разворачивается в течение одной ночи. Двое незнакомцев случайно сталкиваются между собой в метро – и обиженная гордость перерастает в сумасшедшее влечение. Для зрителей остается загадкой, кто на самом деле эти люди, какова их предыстория и не разойдутся ли они с рассветом навсегда. Сценарий сохраняет интригу до самого финала.

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