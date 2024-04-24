Артистка рассказала о своей проблеме.

Украинская певица Злата Огневич вышла на связь с поклонниками на своей странице в Instagram и показалась с синим глазом, который попыталась скрыть под тональным кремом.

Как оказалось, у артистки появился ячмень. Сейчас она усиленно пытается от него избавиться.

"Я не плачу, просто лечу ячмень... С детства ничего такого не было. Но гормональная мазь и антибиотик меня спасли", - написала Огневич.

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К счастью, знаменитость комфортно себя чувствует, поэтому выходит на улицу.

Чем известна Злата Огневич

Злата Огневич - украинская певица. Представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла третье место.

В 2021 году состоялся финал популярного шоу "Маска", в котором одержало победу Солнце. За маской этого персонажа скрывалась Злата Огневич.

Также в 2021 году Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка-2", где в финале выбрала Андрея Задворного. Однако пара рассталась.

Напомним, ранее Злата Огневич призналась, что пыталась совершить самоубийство.

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