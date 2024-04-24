Певица Анна Тринчер в интервью УНИАН рассказала, как решилась на откровенный клип с женатым мужчиной, не чувствовала ли дискомфорт, и о том, почему клипа на песню "Бар за баром" могло не быть.

Украинская певица Анна Тринчер презентовала новую работу "Бар за баром", в которой снялся блогер Леон, и рассказала о съемках своего нового клипа. С какими вызовами столкнулась певица, о необычной близости и эротических кадрах с женатым мужчиной и других подробностях съемок эксклюзивно в интервью УНИАН.

Аня, это ваш первый опыт съемок в таком формате? Какие ваши впечатления?

Для меня это искусство! По образованию я актриса и к тому же холостячка, но еще не успела собрать большой кинематографический опыт, именно поэтому могу себе позволить съемки своих работ в разных форматах.

Я осталась очень довольна и уверена, что мы с командой не ошиблись в выборе актера, который снимался вместе со мной, потому что он это делал очень удачно, и было заметно, что у Леона определенно есть опыт. Все было максимально слаженно, у нас состоялась классная синергия в кадре и, важно понимать, что это было только в кадре, как только камера останавливалась, все оставалось только в рамках профессионализма.

Насколько трудно вам удался кадр, где вы сидите обнаженная на своем партнере?

Довольно необычно было после такого периода без отношений. Конечно, я очень стеснялась, поэтому я была инициатором встречи с Леоном перед съемкой, чтобы познакомиться ближе и привыкнуть друг к другу.

Никто не чувствовал дискомфорта, а наоборот: мы наслаждались процессом работы и отдавались ей на максимум, чтобы получить не просто хороший продукт, а лучший, чтобы видео нравилось в каждой секунде, чтобы я себе нравилась в каждом кадре и чтобы этот клип вызвал только положительные эмоции и понравился моей аудитории, чтобы мои зрители получили эстетическое наслаждение, просматривая эту музыкальную работу.

Как долго вы решались на такой шаг?

У меня было несколько срывов перед съемкой, когда я говорила, чтобы все отменяли, потому что я очень стеснялась и была не уверена в том, что у меня получится это сделать. Когда я была в отношениях, такой формат съемок был невозможен, поскольку моему бывшему мужу было некомфортно, и я уважала его мнение, поэтому не было подобного формата. Но сейчас я не должна ни перед кем отчитываться, поэтому решила и решилась на такой откровенный клип, и на самом деле мне понравилось, мы были на одном вайбе, это действительно был крутой опыт.

Насколько вы довольны результатом работы?

Довольна более чем я даже ожидала, потому что с самого начала это планировалось, как обычное лирик-видео, а получился полноценный клип, похожий на американские музыкальные видео. Он меня вдохновляет и заряжает делать еще больше. Мне нравится результат проделанной работы, ведь я всегда отдаюсь на максимум и готова идти на большие жертвы, лишь бы только кадры и я в них выглядели идеально. Чтобы искусство, которое я делаю, чтобы общая картинка нравилась зрителям, ведь их фидбек - это чрезвычайно, я вижу, что то, чем я занимаюсь, любят и ценят, а это не может не радовать.

Что сказала жена актера и видела ли она уже клип?

Перед съемками клипа я рассказала жене Леона о формате съемок и сценарии видео. Для меня это очень важно, хотя я понимаю, что это формат работы, он актер, а я актриса и мы работаем в кадре. После съемок я также общалась с Кристиной, спрашивала у Леона все ли в порядке, комфортно ли ей. Мне важно, чтобы она это знала, чтобы не чувствовала какого-то определенного дискомфорта и чтобы это все было проговорено.

Что помогает вам расслабиться и чувствовать себя также уверенной в таких эротических кадрах с, фактически, незнакомцем?

Я думаю уверенность в себе и профессионализм, поскольку для меня важен кадр, и ради него я на многое готова. У меня в жизни были действительно очень сложные съемки, и они у меня еще с самого детства, поэтому я уже привыкла терпеть неудобства, смотреть страху в глаза и бороться с ним, не есть, не пить, не ходить в туалет, не дышать, на многое готова, чтобы получился крутой кадр, поэтому есть задача - я ее выполняю.

Я вкладываюсь в работу и хочу получить максимально крутой продукт, и ради этого готова прыгать выше головы и на все 101% отдаваться своей работе, работать на лучший результат, поскольку он, в первую очередь, зависит от меня, хочу себе нравиться, хочу, чтобы продукт, который я делаю, был лучшим.