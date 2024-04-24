Попробуйте догадаться, какие аксессуары рекомендуются Стрельцам и Львам.

Астрологи рассказали, какие украшения следует носить в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - модный фитнес-трекер

Овен - один из самых амбициозных знаков Зодиака. Они уверено стремятся к достижению целей. И потому вам, Овны, нужно украшение, которое будет выглядеть и профессионально, и при этом вписываться в вашу занятую жизнь после работы. Астрологи рекомендуют Овнам выбирать модный фитнес-трекер.

Телец - хрустальное колье

Телец - чувственный и приземленный знак. Вам необходимы украшения, которые усиливают эту вашу энергию. И, учитывая, что Тельцы медленнее всех в Зодиаке меняют свои вкусы, их украшения должны быть своеобразной инвестицией. Поэтому, по словам астрологов, представителям данного знака будет уместно выбрать для себя изящное хрустальное колье.

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Близнецы - винтажная брошь

Близнецы - свободолюбивые экстраверты Зодиака. Вам нравится производить фурор своим выходом. Поэтому неудивительно, что вы предпочитаете носить тщательно подобранные винтажные вещи. И вы не ошибетесь, выбрав смелую винтажную брошь в качестве украшения, уверены астрологи.

Рак - кольцо настроения

Рак - знак, которым управляет Луна, планета, отвечающая за наши эмоции и интуицию. Раки настроены на свои собственные чувства, а также на чувства других. Они склонны поглощать много внешней энергии, поэтому для них нет лучше украшения, чем кольцо настроения.

Лев - эффектное колье

Управляемый Солнцем, планетой жизненной силы и молодости, Львы любят удивлять и нуждаются в украшении, которое соответствовало бы их экстравертной личности. Вы любите комплименты больше, чем саму жизнь, и ничто так не привлекает внимание, как эффектное колье. Проявите творческий подход к цветам, бусинам и даже попробуйте смешать несколько разных ожерелий вместе.

Дева - классический жемчуг

Девы внимательны к деталям, и их чувство стиля не является исключением. Вы тщательно следите за своим гардеробом, и, если вы ищете неподвластное времени украшение, вы не ошибетесь, выбрав классический набор жемчуга.

Весы - старинный медальон

Для этого знака моды, управляемого Венерой, красота и стиль имеют большое значение. Любые украшения, подчеркивающие ваш утонченный вкус, просто необходимы. Будучи природным романтиком знака Зодиака, вы являетесь особым любителем уникальных, сентиментальных вещей.

Скорпион - пирсинг

Скорпионы вряд ли будут экспериментировать с тенденциями. Вами управляют планета страсти Марс и планета трансформации Плутон. Они буквально вынуждают Скорпионов выражать свою индивидуальность соответствующим образом. Пирсинг – это явно то, что поможет им выделиться.

Стрелец - бусы на талии

Стрелец, как знак, который всегда в движении, держится подальше от украшений, мешающих его насыщенному образу жизни. Как и ваши личные отношения, украшения не должны заставлять вас чувствовать себя увязшими в трясине. Бусы на пояс - идеальный аксессуар для путешествий, и при необходимости их легко спрятать под одеждой.

Козерог - классическая золотая цепочка

У Козерогов обычно нет времени на суету и шкатулки для драгоценностей. Вы очень заботитесь о своем статусе и предпочитаете иметь несколько инвестиций сразу. И классическая золотая цепочка - это изысканное украшение, которое прослужит десятилетия. Ее можно носить где угодно и с чем угодно, что делает ее идеальным аксессуаром для самого трудолюбивого знака Зодиака.

Водолей - браслет

Водолей - любитель всего необычного и неожиданного. Вы склонны носить аксессуары, которые подчеркивают вашу яркую индивидуальность или рассказывают истории из ваших многочисленных путешествий. Очаровательный браслет вполне способен на все это.

Рыбы - браслет из переработанного океанского пластика

Рыбы любят проявлять свои творческие и духовные стороны и понимают важность соблюдения своих ценностей. Они - мечтатели, люди с большой надеждой на будущее, что очень легко продемонстрировать миру с помощью браслета, сделанного из переработанного океанского пластика.

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