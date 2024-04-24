Астрологи рассказали, какие украшения следует носить в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет Best Life.
Овен - модный фитнес-трекер
Овен - один из самых амбициозных знаков Зодиака. Они уверено стремятся к достижению целей. И потому вам, Овны, нужно украшение, которое будет выглядеть и профессионально, и при этом вписываться в вашу занятую жизнь после работы. Астрологи рекомендуют Овнам выбирать модный фитнес-трекер.
Телец - хрустальное колье
Телец - чувственный и приземленный знак. Вам необходимы украшения, которые усиливают эту вашу энергию. И, учитывая, что Тельцы медленнее всех в Зодиаке меняют свои вкусы, их украшения должны быть своеобразной инвестицией. Поэтому, по словам астрологов, представителям данного знака будет уместно выбрать для себя изящное хрустальное колье.
Близнецы - винтажная брошь
Близнецы - свободолюбивые экстраверты Зодиака. Вам нравится производить фурор своим выходом. Поэтому неудивительно, что вы предпочитаете носить тщательно подобранные винтажные вещи. И вы не ошибетесь, выбрав смелую винтажную брошь в качестве украшения, уверены астрологи.
Рак - кольцо настроения
Рак - знак, которым управляет Луна, планета, отвечающая за наши эмоции и интуицию. Раки настроены на свои собственные чувства, а также на чувства других. Они склонны поглощать много внешней энергии, поэтому для них нет лучше украшения, чем кольцо настроения.
Лев - эффектное колье
Управляемый Солнцем, планетой жизненной силы и молодости, Львы любят удивлять и нуждаются в украшении, которое соответствовало бы их экстравертной личности. Вы любите комплименты больше, чем саму жизнь, и ничто так не привлекает внимание, как эффектное колье. Проявите творческий подход к цветам, бусинам и даже попробуйте смешать несколько разных ожерелий вместе.
Дева - классический жемчуг
Девы внимательны к деталям, и их чувство стиля не является исключением. Вы тщательно следите за своим гардеробом, и, если вы ищете неподвластное времени украшение, вы не ошибетесь, выбрав классический набор жемчуга.
Весы - старинный медальон
Для этого знака моды, управляемого Венерой, красота и стиль имеют большое значение. Любые украшения, подчеркивающие ваш утонченный вкус, просто необходимы. Будучи природным романтиком знака Зодиака, вы являетесь особым любителем уникальных, сентиментальных вещей.
Скорпион - пирсинг
Скорпионы вряд ли будут экспериментировать с тенденциями. Вами управляют планета страсти Марс и планета трансформации Плутон. Они буквально вынуждают Скорпионов выражать свою индивидуальность соответствующим образом. Пирсинг – это явно то, что поможет им выделиться.
Стрелец - бусы на талии
Стрелец, как знак, который всегда в движении, держится подальше от украшений, мешающих его насыщенному образу жизни. Как и ваши личные отношения, украшения не должны заставлять вас чувствовать себя увязшими в трясине. Бусы на пояс - идеальный аксессуар для путешествий, и при необходимости их легко спрятать под одеждой.
Козерог - классическая золотая цепочка
У Козерогов обычно нет времени на суету и шкатулки для драгоценностей. Вы очень заботитесь о своем статусе и предпочитаете иметь несколько инвестиций сразу. И классическая золотая цепочка - это изысканное украшение, которое прослужит десятилетия. Ее можно носить где угодно и с чем угодно, что делает ее идеальным аксессуаром для самого трудолюбивого знака Зодиака.
Водолей - браслет
Водолей - любитель всего необычного и неожиданного. Вы склонны носить аксессуары, которые подчеркивают вашу яркую индивидуальность или рассказывают истории из ваших многочисленных путешествий. Очаровательный браслет вполне способен на все это.
Рыбы - браслет из переработанного океанского пластика
Рыбы любят проявлять свои творческие и духовные стороны и понимают важность соблюдения своих ценностей. Они - мечтатели, люди с большой надеждой на будущее, что очень легко продемонстрировать миру с помощью браслета, сделанного из переработанного океанского пластика.