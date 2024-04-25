Сергей Танчинец очаровал сеть романтическими снимками из Одессы.

Фронтмен группы "Без Обмежень", украинский певец Сергей Танчинец активно подогревает слухи о своем новом романе. Артист в очередной раз опубликовал романтические кадры с пиарщицей Юлианой.

После концерта в Одессе пара прогулялась по улицам города. Сергей Танчинец сразу поделился на своей странице в Instagram новыми фотографиями с Юлианой. Поклонники певца снова распространили слухи о романе с пиарщицей. Сам артист никак не комментирует возможные отношения, но только подогревает интерес фанатов.

На кадрах, опубликованных Танчинцем, видно, что Сергей и Юлиана держатся за руки, и наслаждаются видами Одессы. В подписи под фото певец был, как всегда, лаконичным.

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"Замечательная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" - говорится в подписи под снимками.

В дополнение, под романтическими фото Сергей отметил, что Юлиана - его коллега. Такую подпись поклонники не восприняли серьезно и засыпали комментариями пару.

Реакция поклонников на романтические фото Танчинца

"Какие же вы прекрасные, очень рада за вас"

"Файно! Но не очень похоже на прогулку с коллегами"

"Вы такие милые вместе. Видно, что оба очень счастливы"

"Клево, когда люди счастливы друг с другом, так и излучается этот вайб!"

"Какие хорошие"

К слову, несколько дней назад Сергей Танчинец впервые показал милые фото с пиарщицей. На снимках было видно объятия пары и поцелуй Сергея. Тогда поклонники артиста сразу заподозрили его в романе с Юлианой.

Напомним, ранее Сергей Танчинец ответил, почему никогда не выступал в России. Певец назвал две причины такого решения.

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