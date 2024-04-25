Фронтмен группы "Без Обмежень", украинский певец Сергей Танчинец активно подогревает слухи о своем новом романе. Артист в очередной раз опубликовал романтические кадры с пиарщицей Юлианой.
После концерта в Одессе пара прогулялась по улицам города. Сергей Танчинец сразу поделился на своей странице в Instagram новыми фотографиями с Юлианой. Поклонники певца снова распространили слухи о романе с пиарщицей. Сам артист никак не комментирует возможные отношения, но только подогревает интерес фанатов.
На кадрах, опубликованных Танчинцем, видно, что Сергей и Юлиана держатся за руки, и наслаждаются видами Одессы. В подписи под фото певец был, как всегда, лаконичным.
"Замечательная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" - говорится в подписи под снимками.
В дополнение, под романтическими фото Сергей отметил, что Юлиана - его коллега. Такую подпись поклонники не восприняли серьезно и засыпали комментариями пару.
Реакция поклонников на романтические фото Танчинца
- "Какие же вы прекрасные, очень рада за вас"
- "Файно! Но не очень похоже на прогулку с коллегами"
- "Вы такие милые вместе. Видно, что оба очень счастливы"
- "Клево, когда люди счастливы друг с другом, так и излучается этот вайб!"
- "Какие хорошие"
К слову, несколько дней назад Сергей Танчинец впервые показал милые фото с пиарщицей. На снимках было видно объятия пары и поцелуй Сергея. Тогда поклонники артиста сразу заподозрили его в романе с Юлианой.
Напомним, ранее Сергей Танчинец ответил, почему никогда не выступал в России. Певец назвал две причины такого решения.