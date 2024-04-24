Он рассказал, что предпочитает самостоятельно покупать все необходимое.

Блогер Николас Карма, который интересуется у обычных людей и знаменитостей, сколько стоит их "лук", задал тот же вопрос воину ВСУ, который служит в 6 батальоне 12 бригады "Азов".

Во время прогулки по Львову защитник был полностью укомплектован, поэтому Карму заинтересовало, сколько денег он потратил на все самое необходимое.

Как оказалось, амуниция обошлась защитнику в круглую сумму. Он говорит, что руководители бригады выдают все необходимое, однако он предпочитает самостоятельно покупать.

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Так, на шлем воин потратил 25 тысяч гривень, на наушники Sordin - 15 тысяч гривень, на плитоноски - 40 тысяч грн, на оружие и тепловизор - по 60 тысяч грн каждый, на кевлар - 2 тысячи грн, на варежки - 2 тысячи грн, на защиту паховой зоны - 4 тысячи грн и на пояс - 9,5 тысячи грн.

Кроме того, воин потратил еще внушительную сумму только на одежду: обувь Belleville - 12 тысяч грн, штаны - 6,5 тысячи грн, наколенники - 1,5 тысячи грн, панамка - 1 тысяча грн и куртка "Level 7" - 16 тысяч грн.

Таким образом получается, что одежда обошлась защитнику в 37 тысяч гривень, а амуниция - почти в 255 тысяч гривень.

Напомним, ранее Могилевскую "поймали" во Львове в скромном образе и узнали, сколько стоит ее "лук".

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