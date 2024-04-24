Она отметила, что ее прошлое отразилось на взрослой жизни.

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA, впервые рассказала о травмах детства.

Девушка из многодетной семьи и самая старшая среди детей. Поэтому ей приходилось с детства брать много ответственности на себя за жизнь родных. Из-за этого у нее есть травмы, с которыми она пошла к психологу.

"На моем характере, конечно, сказались отголоски прошлого. В какой-то период вообще чувствовала себя главой семьи. На самом деле это травма, с которой работала потом с психологом. Мне объяснили, что порой бывает так: взяв на себя гиперответственность, когда подрастаешь, уже во взрослой жизни можешь этого бояться, потому что устала. И поэтому мало чего в жизни можешь достичь, потому что любое достижение - это ответственность", - рассказала певица изданию OBOZ.UA.

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Татьяна отметила, что сейчас ситуация изменилась. Они собираются семьей, имеют определенные традиции, но теперь каждый сам взял жизнь в свои руки.

"У каждого старшего ребенка в большой семье есть такая травма ответственности и с ней надо работать. Сейчас я не участвую в жизни ни одного члена своей семьи. Всем объяснила, что больше не буду за кого-то отвечать, решать, спасать. У меня своя семья, сын", - добавила TAYANNA.

К слову, о своем брате Мише Марвине, который сейчас живет в РФ, девушка говорить не хочет.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала о сложных отношениях ее сына с отцом.

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