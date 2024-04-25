Певица поделилась, что осталась в хороших отношениях с бывшими.

Известная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, рассказала, что имеет хорошие отношения с бывшими мужчинами. Артистка, которая рассказала о травмах детства, подчеркнула, что бывшие всегда готовы ей помочь, в том числе финансово.

Сейчас Татьяне трудно ответить, сколько денег ей нужно на жизнь. По ее словам, каждый месяц разные расходы и для этого нужен соответствующий бюджет. Однако наличие у артистки собственного жилья значительно упрощает ее материальное положение.

В интервью OBOZ.UA TAYANNA призналась, что не стесняется занимать деньги у экс-избранников. Так, один из бывших певицы помогает ей оплачивать обучение сына:

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Мои бывшие мужья - щедрые и добрые, очень мне помогают. Один помогает заплатить за школу моему сыну, другой давал деньги на жизнь. У меня хорошие отношения со многими бывшими. Были такие моменты, когда действительно очень нужна была помощь. Я звонила по телефону - и мне привозили деньги.

В дополнение, певица подтвердила, что в начале полномасштабного вторжения длительное время проживала с сыном за границей, а именно на Бали. Татьяна рассекретила необычный и ценный подарок, который ей сделали. Как выяснилось, знаменитость стала обладательницей земельного участка на острове. Однако всех деталей о недвижимости исполнительница не раскрыла.

"Конечно, я видела эту землю, она существует, однако больше конкретики будет, когда решу этот вопрос полностью", - объяснила TAYANNA.

Напомним, ранее TAYANNA растрогала песней о любви в дуэте с украинским певцом.

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