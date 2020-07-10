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Вкусный салат с сердцем: как приготовить оригинальное блюдо

14:37, 10 июля 2020
Праздники
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Вкусный салат с сердцем - рецепт / фото receptisalatov.com

Салат из куриного, говяжьего или свиного сердца может готовиться по-разному. Сердца для блюда могут быть как предварительно отваренные, так и обжаренные. В целом сердечка прекрасно сочетается с овощами, особенно с луком и морковью.

Считается, что пикантный вкус и приятный аромат куриных, свиных или говяжьих сердец полностью раскрывается именно в салате.

Салат из куриных сердечек "Сердцеедка"

  • Сердца куриные - 500 г
  • Сыр - 150 г
  • Яйца - 4 шт.
  • Лук репчатый - 75 г
  • Зелень - 1 пучок
  • Майонез - 3-4 ст. л.
  • Уксус 9% - 30 г

Лук нарезать небольшими ломтиками, залить кипятком на 15 минут.

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Приготовление маринада для лука. Соединить 0,5 стакана воды с 30 граммами уксуса. Залить лук маринадом и оставить на 30 минут. Затем маринад слить, выложив лук на дуршлаг.

Куриные сердца предварительно почистить, отварить в подсоленной воде до готовности в течение 30 минут. Дать им остыть в бульоне, а затем нарезать четвертинками.

Сыр натереть на крупной терке. Яйца нарезать. Зелень петрушки мелко нарезать.

Соединить все подготовленные ингредиенты салата, добавить майонез и перемешать. Вкусный салат из куриных сердечек готов.

Салат из говяжьего сердца с солеными огурцами

  • Сердце говяжье - 400 г
  • Маринованные огурцы - 250 г
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Куриные яйца - 5 шт.
  • Грецкие орехи - 80 г
  • Растительное масло - 2 ст.л.

Для заправки

  • Сметана - 300 мл
  • Горчица - 1 ч.л.
  • Винный уксус красный - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Говяжье сердце отварить в подсоленной воде в течение 2-2,5 часов до готовности, после чего извлечь из кастрюли и остудить. Срезать с сердца весь жир и хрящи.

Сварить морковь и яйца, охладить их и очистить.

На сухую раскаленную сковороду высыпать грецкие орехи и жарить на маленьком огне, помешивая, до румяного оттенка. На той же сковороде обжарить до румяного цвета нарезанный мелкими кубиками репчатый лук.

Как приготовить салат из сердец / фото patee.ru

Приготовления заправки. Смешать сметану с горчицей, винным уксусом, солью и молотым черным перцем.

Нарезать небольшими кубиками сердце. Так же нарезать маринованные огурцы, натереть на крупной терке отдельно яичные белки и желтки. Натереть на крупной терке морковь, мелко порубить грецкие орехи.

Взять блюдо и начать формировать будущий салат. Первым слоем выложить сердце, смазать заправкой, сверху положить слой лука. Далее выкладывать слои в такой последовательности: огурцы – заправка – орехи – морковь – заправка – желтки – белки. Отложить немного моркови для украшения. Сверху на готовый салат можно аккуратно выложить сердечко из натертой моркови. Можно дополнительно украсить салат укропом и цветочками из моркови.

Салат из куриных сердечек с грибами

  • Куриные сердечки - 300 г
  • Грибы шампиньоны - 6-7 шт.
  • Огурец свежий - 2 шт.
  • Сыр, тертый - 3 ст. л.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Майонез - 1 ст. л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Промыть куриные сердечки, огурцы вымыть и высушить, почистить грибы.

Куриные сердечки отварить в подсоленной воде 20 минут. Остудить, обрезать капилляры, разрезать сердечки вдоль на две части.

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Нарезать грибы на четыре части и обжарить в малом количестве растительного масла вместе с луком до готовности, остудить.

В удобную посуду сложить куриные сердца и грибы с луком. Добавить нарезанный огурец. Затем добавить натертый твердый сыр и нарезанный укроп. Заправить салат майонезом, смешанным со сметаной. Посолить, поперчить и перемешать.

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