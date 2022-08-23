какой праздник 23 августа / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 23 августа в честь святого Лаврентия Римского. В народе этого святого считали целителей глазных болезней. Ему молились об избавлении болей в глазах, восстановлении зрения и прозрении слепых.

К этой дате уже начинает проявлять себя осень, а ветры становятся все холоднее. Наши предки после 23 августа уже не купали в водоемах, но умывались из рек и озер, набирали воду и поили скотину. В этот день очень полезной считалась роса. Девушки 23 августа ходили босиком по траве.

День очень удачный для рыбалки и сбора лесных грибов.

Что нельзя делать 23 августа

  1. В этот день нельзя озвучивать свои цели, мечты и планы на будущее, иначе ничего не сбудется.
  2. В Лаврентьев день нельзя бездельничать, иначе в будущем будут финансовые неудачи.
  3. Нельзя конфликтовать сегодня и рассказывать чужие секреты.
  4. 23 августа не собирайте орехи, иначе финансовое положение ухудшится.
  5. Супругам в этот день нельзя иметь интимную близость.

Приметы погоды 23 августа

  • Если на липе начали желтеть листья, то осень будет ранней.
  • Птицы перестали петь - к дождю.
  • Если вечером особенно громко поют цикады, то следующий день будет жарким.
  • Дождливый день - к удачной рыбалке и хорошему улову.
  • Если с дуба падает много желудей, то следующий год будет урожайным.

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