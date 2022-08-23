Народный праздник 23 августа известен под названиями Лаврентьев день, Лаврентий-зоречник.

Христиане отмечают церковный праздник 23 августа в честь святого Лаврентия Римского. В народе этого святого считали целителей глазных болезней. Ему молились об избавлении болей в глазах, восстановлении зрения и прозрении слепых.

К этой дате уже начинает проявлять себя осень, а ветры становятся все холоднее. Наши предки после 23 августа уже не купали в водоемах, но умывались из рек и озер, набирали воду и поили скотину. В этот день очень полезной считалась роса. Девушки 23 августа ходили босиком по траве.

День очень удачный для рыбалки и сбора лесных грибов.

Что нельзя делать 23 августа

В этот день нельзя озвучивать свои цели, мечты и планы на будущее, иначе ничего не сбудется. В Лаврентьев день нельзя бездельничать, иначе в будущем будут финансовые неудачи. Нельзя конфликтовать сегодня и рассказывать чужие секреты. 23 августа не собирайте орехи, иначе финансовое положение ухудшится. Супругам в этот день нельзя иметь интимную близость.

Приметы погоды 23 августа

Если на липе начали желтеть листья, то осень будет ранней.

Птицы перестали петь - к дождю.

Если вечером особенно громко поют цикады, то следующий день будет жарким.

Дождливый день - к удачной рыбалке и хорошему улову.

Если с дуба падает много желудей, то следующий год будет урожайным.

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