В этот день православные верующие отмечают две важных даты.

Блаженный Лаврентий жил в XVI веке около Калуги в лесу. Из его хижины был прокопан тоннель в церковь, где Лаврентий слушал Богослужение. Бывал в доме калужского царя. Люди говорили, что сам блаженный - потомок боярского рода Хитровых.

При жизни прославился Лаврентий многими дарованиями. Когда татары напали на Калугу, он первый предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.

В народе день памяти блаженного Лаврентия отмечается под названием "Лаврентьев день".

Какой сегодня церковный праздник - мучеников архидиакона Лаврентия

Папа Сикст был епископом в Риме в те времена, когда эта должность означала верную смерть. Однажды правителя действительно схватили и заключили в темницу, архидиакон Лаврентий просил взять его с собой, но папа отказался. Он попросил Лаврентия продать церковные сокровища и раздать нищим, Лаврентий выполнил просьбу.

Читайте такжеИменинники 23 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВоины-мучители услышали о том, что есть какие-то богатства и, убив папу Сикста, заключили под стражу Лаврентия. В темнице он лечил больных, многих обернул в христианскую веру. Когда его снова привели к императору и потребовали показать сокровища, архидиакон собрал всех нищих и больных, сказав, что эти люди - сосуды для сокровищ.

За это Лаврентия безжалостно пытали, заставляя отречься от Христа и принести жертву идолам. Архидиакон был тверд в своей вере и за это, после долгих мучений, Господь даровал ему дорогу в вечную жизнь.

Приметы 23 августа

на воде отсутствуют волны - зима будет спокойной и мягкой;

на воде появляется рябь - август и сентябрь будут дождливыми и ветренными;

с утра иней - к ранней и холодной зиме.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется готовить или заниматься домашними делами, связанными с острыми предметами (шить, вязать, вышивать). Также, согласно поверьям, 23 августа дом посещают добрые духи и, если начать генеральную уборку, то можно выгнать их вместе с сором.

Что можно делать 23 августа

В старину считалось, что символ этого дня - вода. Девушки с самого утра ходили умываться к роднику, чтобы продлить здоровье и молодость. Роса, которую собирали на рассвете, обладала целебными свойствами.

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Автор: Кристина Кащавцева