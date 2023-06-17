Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, традиции этого дня и что нельзя делать.

Какой сегодня церковный праздник в Украине, а также о каких приметах и запретах 17 июня нужно знать верующим - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 17 июня - день памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского

Святителя Митрофана почитают 17 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, его будут вспоминать 4 июня.

Митрофан жил в III веке. Его отец был братом римского императора Проба и исповедовал христианство. Во время гонений семье Митрофана пришлось бежать в Византию. Позже его отец стал пресвитером, а после епископом Константинополя.

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Спустя время Митрофан также стал епископом, а на I Вселенском соборе ему, при ходатайстве императора, дали титул патриарха. Митрофан стал первым в истории Константинопольским патриархом. Прожил он до глубокой старости, его мощи хранились в Константинополе.

Какой сегодня праздник - народные приметы 17 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время:

душно на заре - скоро жди ненастья;

дождь сегодня - еще два дня будет идти;

расцвела маттиола - будет теплое лето.

В народе день прозвали Митрофан Навозником - в это время было принято удобрять землю.

Что нельзя делать на церковный праздник 17 июня

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя ссориться и обижать кого-либо - продолжается Петров пост 2023;

не следует купаться в открытых водоемах - сегодня это опасно;

не советуют хлопать кого-либо по плечу - считается, что так можно "нахлопать" человеку болезнь.

Главный запрет 17 июня - категорически нельзя бездельничать, это считается тяжким грехом.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 17 июня

Сегодня нужно много работать - все сделанное окупится втройне. Можно заняться уборкой в доме, поработать в огороде или саду - в этот день следовало обязательно подкормить землю.

Тем, кто постится, сегодня разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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