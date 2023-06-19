Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, традиции этого дня и что нельзя делать.

Какой сегодня церковный праздник в Украине, о чем помолиться святому, а также о каких приметах и запретах 19 июня нужно знать - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 19 июня - день памяти преподобного Илариона Далматского

Преподобного Илариона почитают 19 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 6 июня.

Иларион жил в VIII веке. Он родился в христианской семье и с малых лет знал Писание. В 20 лет Илларион стал монахом, а затем перешел в Далматскую обитель и стал там учеником преподобного Григория Декаполита.

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Когда игумен монастыря умер, Иларион стал управлять им. Во времена правления Льва Армянина игумен выступил с критикой иконоборцев. За это его бросили в тюрьму, где он просидел до самой смерти императора.

После Иларион многие годы провел в уединении. За преданность вере он приобрел дал чудотворения - исцелял людей от разных болезней и даже возвращал их "с того света". Умер святой в глубокой старости, когда ему было 100 лет.

Какой сегодня праздник - народные приметы 19 июня

По приметам этого дня смотрели, каким будет лето:

похолодало 19 июня - погода будет хорошей до середины августа;

стоит ясная погода - к хорошему урожаю;

много пчел - установится ясная погода;

ветер с востока - лето будет дождливым, а если с запада - жарким.

В народе день святого Иллариона называют Ларион Пропольник - в это время избавлялись от сорняков на огородах.

Что нельзя делать на церковный праздник 17 июня

Сегодня есть ряд запретов и предостережений:

нельзя ссориться, ругаться;

запрещено отказывать в помощи - продолжается Петров пост 2023;

нельзя жаловаться на проблемы - еще долго не удастся от них избавиться;

не советуют отправляться в дальнюю дорогу, менять работу и заключать важные сделки;

тем, кто постится, сегодня запрещено есть рыбу и растительное масло.

Также сегодня запрещается делиться планам - задуманное не сбудется.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 17 июня

У святого Илариона просят укрепить семью и прибавить благополучия, а также исцелить и уберечь от болезней.

Сегодня принято работать по дому и в огороде - заниматься прополкой. Согласно поверьям, сегодня нужно обязательно полить цветы или огород - здоровье будет крепким, а незамужних девушек ждет удача в любви.

Тем, кто постится, сегодня разрешается горячая пища без масла. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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