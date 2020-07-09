Ароматный фаршированный картофель: как приготовить сытное блюдо

Такое блюдо способно порадовать домочадцев, а также достойно будет смотреться на праздничном столе.

Фаршированная картошка – невероятно аппетитное и эффектное блюдо, его можно подать как на праздничный стол, и на обычный семейный обед.

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Готовить такое блюдо можно в духовке, мультиварке, микроволновке и даже на плите. Но чаще всего речь идет о фаршированной картошке фаршем, приготовленной в духовке.

В качестве начинки для фаршировки картофеля может быть любой фарш и даже целые кусочки бекона, сала, грибов, сыра или других продуктов.

Фаршированный грибами картофель

Картофель - 8-9 шт. (среднего размера)

Шампиньоны - 500 г

Репчатый лук - 1 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию)

Мука - 2-3 щепотки

Сметана или сливки - 250 мл

Сыр - 100-150 г

Петрушка - 0,5-1 пучок

Молотый черный перец - по вкусу

Смесь сушеных итальянских трав - по вкусу

Соль - по вкусу

Растительное масло - по необходимости

Смазать растительным масло форму для запекания и присыпать тонким слоем соли. Вымыть и высушить картофель. Смазать клубни растительным маслом, а затем присыпать солью.

Поместить картофель в разогретую до 180°С духовку и выпекать 50-60 минут, до мягкости.

Приготовление начинки. Мелко нарезать лук, и порезать грибы. Обжарить лук 5-7 минут, до золотистого цвета. Когда лук подрумянится, добавить грибы. Помешивая, обжаривать еще 8-10 минут, пока жидкость, которую пустят грибы, практически полностью не испарится.

Затем добавить 2-3 щепотки муки и, по желанию, 1-2 мелко нарезанных зубчика чеснока. Помешивая, обжаривать смесь еще 1 минуту.

Добавить сметану и тщательно все перемешать. Когда смесь закипит, посолить, поперчить и добавить сушеные травы по вкусу. Тщательно все перемешать и потомить смесь на небольшом огне еще 1-2 минуты. Выключив огонь, добавить мелко нарезанную петрушку. Перемешать и по необходимости добавить еще специи по вкусу.

Запеченный картофель слегка остудить и отряхнуть от излишков соли. Двигаясь по горизонтали, отрезать примерно 1/4 часть каждой картофелины чайной ложкой осторожно вынуть мякоть, сохранив лишь тонкий слой вдоль кожуры. Заполнить картофель начинкой.

Поместить картофель в смазанную маслом форму для запекания и присыпать натертым сыром. Поместить в разогретую до 200°С духовку и выпекать 15-20 минут, пока сыр не подрумянится.

Фаршированная беконом картошка

Картошка большая - 4 шт.

Бекон (или грудинка) - 120 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твердый - 70 г

Масло сливочное - 20 г

Соль - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Духовку разогреть до 180°С. Картофель тщательно помыть, проколоть вилкой по всей поверхности и посолить. Завернуть картофель в фольгу и отправить запекаться в духовку при температуре 180°С на 60-90 минут, до полной готовности.

Лук мелко нарезать. Бекон (или грудинку) нарезать полосками. Сыр натереть на мелкой терке.

На сухой сковороде обжарить бекон (или грудинку), чтобы вытопить жир. Когда бекон приобрел золотистый оттенок, добавить лук и жарить до румяности.

Срезать верхнюю часть запеченного картофеля вдоль. С помощью чайной ложки достать картофельную мякоть, оставляя небольшие бортики. Толкушкой размять эту мякоть со сливочным маслом. Добавить обжаренный с луком бекон и сыр. Посолить и перемешать.

Нафаршировать картофель. Запекать ее при температуре 200°С в течение 10 минут. Готовую фаршированную картошку подавать горячей, по желанию посыпав сверху зеленью.

Фаршированный сыром картофель

Картофель крупный - 8 шт.

Сметана - 3-4 ст.л.

Твердый сыр - 80 г

Лук зеленый - 3-4 стрелки

Соль, перец - по вкусу

Панировочные сухари - 2 ст.л.

Сварить картофель в подсоленной воде. Воду слить, а картофель остудить. Разрезать его на две половины и вынуть мякоть с помощью ложки, оставляя стенки около 3-4 мм.

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Мякоть измельчить блендером, добавить натертый сыр, измельченную зелень, сметану, перец и соль. Все хорошо перемешать.

Нафаршировать картофель полученной смесью. Посыпать сверху наполненный фаршем картофель панировочными сухарями.

Духовку разогреть до 200°С и запекать картошку 25 минут, пока зарумянится. В конце приготовления можно немного посыпать натертым сыром.

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