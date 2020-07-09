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Ароматный фаршированный картофель: как приготовить сытное блюдо

08:34, 09 июля 2020
Праздники
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Вкусная фаршированная картошка - рецепт / фото pinterest.com

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Готовить такое блюдо можно в духовке, мультиварке, микроволновке и даже на плите. Но чаще всего речь идет о фаршированной картошке фаршем, приготовленной в духовке.

В качестве начинки для фаршировки картофеля может быть любой фарш и даже целые кусочки бекона, сала, грибов, сыра или других продуктов.

Фаршированный грибами картофель

  • Картофель - 8-9 шт. (среднего размера)
  • Шампиньоны - 500 г
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию)
  • Мука - 2-3 щепотки
  • Сметана или сливки - 250 мл
  • Сыр - 100-150 г
  • Петрушка - 0,5-1 пучок
  • Молотый черный перец - по вкусу
  • Смесь сушеных итальянских трав - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Растительное масло - по необходимости

Смазать растительным масло форму для запекания и присыпать тонким слоем соли. Вымыть и высушить картофель. Смазать клубни растительным маслом, а затем присыпать солью.

Поместить картофель в разогретую до 180°С духовку и выпекать 50-60 минут, до мягкости.

Приготовление начинки. Мелко нарезать лук, и порезать грибы. Обжарить лук 5-7 минут, до золотистого цвета. Когда лук подрумянится, добавить грибы. Помешивая, обжаривать еще 8-10 минут, пока жидкость, которую пустят грибы, практически полностью не испарится.

Затем добавить 2-3 щепотки муки и, по желанию, 1-2 мелко нарезанных зубчика чеснока. Помешивая, обжаривать смесь еще 1 минуту.

Как приготовить фаршированную картошку / фото edimdoma.ru

Добавить сметану и тщательно все перемешать. Когда смесь закипит, посолить, поперчить и добавить сушеные травы по вкусу. Тщательно все перемешать и потомить смесь на небольшом огне еще 1-2 минуты. Выключив огонь, добавить мелко нарезанную петрушку. Перемешать и по необходимости добавить еще специи по вкусу.

Запеченный картофель слегка остудить и отряхнуть от излишков соли. Двигаясь по горизонтали, отрезать примерно 1/4 часть каждой картофелины чайной ложкой осторожно вынуть мякоть, сохранив лишь тонкий слой вдоль кожуры. Заполнить картофель начинкой.

Поместить картофель в смазанную маслом форму для запекания и присыпать натертым сыром. Поместить в разогретую до 200°С духовку и выпекать 15-20 минут, пока сыр не подрумянится.

Фаршированная беконом картошка

  • Картошка большая - 4 шт.
  • Бекон (или грудинка) - 120 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сыр твердый - 70 г
  • Масло сливочное - 20 г
  • Соль - по вкусу
  • Растительное масло - для жарки

Духовку разогреть до 180°С. Картофель тщательно помыть, проколоть вилкой по всей поверхности и посолить. Завернуть картофель в фольгу и отправить запекаться в духовку при температуре 180°С на 60-90 минут, до полной готовности.

Лук мелко нарезать. Бекон (или грудинку) нарезать полосками. Сыр натереть на мелкой терке.

Рецепт фаршированного картофеля / фото gastronom.ru

На сухой сковороде обжарить бекон (или грудинку), чтобы вытопить жир. Когда бекон приобрел золотистый оттенок, добавить лук и жарить до румяности.

Срезать верхнюю часть запеченного картофеля вдоль. С помощью чайной ложки достать картофельную мякоть, оставляя небольшие бортики. Толкушкой размять эту мякоть со сливочным маслом. Добавить обжаренный с луком бекон и сыр. Посолить и перемешать.

Нафаршировать картофель. Запекать ее при температуре 200°С в течение 10 минут. Готовую фаршированную картошку подавать горячей, по желанию посыпав сверху зеленью.

Фаршированный сыром картофель

  • Картофель крупный - 8 шт.
  • Сметана - 3-4 ст.л.
  • Твердый сыр - 80 г
  • Лук зеленый - 3-4 стрелки
  • Соль, перец - по вкусу
  • Панировочные сухари - 2 ст.л.

Сварить картофель в подсоленной воде. Воду слить, а картофель остудить. Разрезать его на две половины и вынуть мякоть с помощью ложки, оставляя стенки около 3-4 мм.

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Мякоть измельчить блендером, добавить натертый сыр, измельченную зелень, сметану, перец и соль. Все хорошо перемешать.

Нафаршировать картофель полученной смесью. Посыпать сверху наполненный фаршем картофель панировочными сухарями.

Духовку разогреть до 200°С и запекать картошку 25 минут, пока зарумянится. В конце приготовления можно немного посыпать натертым сыром.

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Теги: #рецепт#картошка