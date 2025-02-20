Первая родительская поминальная суббота - Вселенская.

Накануне Великого поста, за неделю до его начала, в православной церкви проходит особый поминальный день, который называется Вселенская мясопустная родительская суббота. По обычаю, в такие поминальные дни принято вспоминать всех умерших христиан и молиться за упокой их души. Когда родительская суббота будет в 2025 году впервые, ее значение, как нужно поминать и что не следует делать - УНИАН попросил рассказать священника Анатолия Кулиша.

Родительские субботы и их значение

"Родительские субботы - это просто поминальные субботы, когда мы вспоминаем своих родных. Вообще, если брать церковную традицию, то согласно ей поминовение совершается каждую субботу. Но более массово оно происходит в родительские поминальные субботы", - рассказал в комментарии УНИАН священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя" Анатолий Кулиш.

По его словам, сама традиция поминовения умерших берет начало из Ветхого Завета. В нем есть моменты, в которых описано поминовение, и сейчас мы также вспоминаем тех, кто в вечности, осознавая то, что в христианстве нет понятия мертвый или живой, поскольку в Библии написано, что у Бога все живы. Мы просто молимся за тех, кто в вечности, чтобы Господь простил им их грехи.

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Что такое Вселенская мясопустная родительская суббота и дата в 2025 году

"Вселенскими называют поминальные субботы, которые отмечают все христианские церкви. Мясопустная родительская суббота называется так потому, что выпадает перед началом Великого поста, и уже с понедельника, согласно церковному уставу, употреблять мясо нельзя вплоть до Пасхи", - рассказывает священник.

Вселенская мясопустная поминальная суббота в 2025 году будет 22 февраля.

Вселенская родительская суббота - как поминать, что нести в церковь

В такие дни - вселенские родительские субботы - хорошо вспоминать свой род. Конечно, хорошо, если люди идут в церковь, молятся и присоединяются к общей молитве за усопших, поскольку в это время служат общие панихиды.

Если человек хочет принести что-то в храм на панихиду, он должен помнить, что это пожертвование, и должен отдать то, что может. Не должно быть определенного набора продуктов, которые в этот день надо приносить в храм. Самое главное - это молитва. Даже если человек не имеет возможности что-то принести на панихиду, он может просто прийти в храм и постоять там и помолиться вместе со всеми. И ничего страшного в том нет, если он не может ничего с собой принести,

- отмечает Анатолий Кулиш.

По словам священника, поминальная родительская суббота - это день, когда хорошо собираться семьей за столом, к примеру, вечером, общаться, смотреть фотографии и вспоминать своих усопших родственников. Это замечательный день, чтобы узнать больше о своем роде от старших членов семьи.

"Если есть возможность, то можно сходить на кладбище, но не обязательно. В Мясопустную субботу обычно холодно и погода не способствует, поэтому, чтобы помянуть умерших, достаточно молитвы в храме или дома. Важно молиться вдумчиво - молитву нужно прожить, слова должны идти от сердца. Если вы это сделаете - этого будет достаточно. Молитва - это наш разговор с Богом, поэтому можно даже просто пообщаться с Господом своими словами, а не читать молитву", - советует священник.

Родительская суббота - что нельзя делать

По словам священника, в родительские субботы, как и в остальные дни, запрещено все, что касается греха, в частности:

обманывать;

делать зло;

обижать других.

Не стоит и поминать умерших алкоголем. "Поминать алкоголем тех, кто отошел в вечность, - это неправильно, особенно, когда поднимают рюмки, и слова звучат как тосты. Алкоголь может провоцировать к веселью или к ссорам, поэтому в этот день лучше потреблять компот или чай", - говорит Анатолий Кулиш.

В то же время, родительская суббота - это не тот праздник, в который нужно избегать какой-то физической работы, такого запрета нет. Но поминальные субботы стоит проводить в максимальной тишине и покое и уделить время размышлениям и молитве.

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