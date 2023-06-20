Какой сегодня православный праздник в календаре, что нужно сделать и о чем помолиться святым.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, приметы дня, традиции и чего остерегаться 20 июня - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 20 июня - день памяти священномученика Феодота Анкирского

Святого Феодота почитают 20 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 7 июня.

Феодот жил во второй половине III века, в городе Анкире. Он владел гостиницей, но был не только человеком деловым, но и высокодуховным и мог исцелять больных.

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То были времена правления императора Диоклетиана, когда на христиан устраивались повсеместные гонения. Феодот, как христианин, часто прятал в своей гостинице единоверцев. Также он тайно проникал в тюрьмы, где помогал христианам и тайно хоронил тех, кто погиб. Узнав об этом, правитель приказал схватить Феодота - после жестоких мучений его казнили.

Похоронили святого на месте, которое он указал еще при жизни. Позже там построили церковь.

Какой сегодня праздник - народные приметы 20 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и урожае:

нет росы утром - быть дождю днем;

если в этот день тепло и ясно - будет хороший урожай ржи, дождь идет - будет бедный;

пауки раскинули сети - будет тёплый и ясный день;

лягушки вечером расквакались - установится погожая погода.

В народе день памяти священномученика Феодота называют Федот Урожайник.

Что нельзя делать на церковный праздник 20 июня

Согласно приметам наших предков в этот день нельзя:

ругаться и скандалить - продолжается Петров пост 2023;

отказывать в помощи - грешно, особенно во время поста;

заниматься рукоделием;

признаваться в любви и свататься - перенесите событие на другой день, а женитьбу - после поста.

Также считалось, что сегодня лучше не приближаться к водоемам и не купаться - по поверью, Федот в это время воюет с русалками, поэтому может ненароком человека перепутать с нечистью.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 20 июня

Святому Феодоту молятся о хорошем урожае хлеба и просят защитить посевы от ненастья. Наши предки в этот день затевали стирку и генеральную уборку - считалось, что это наиболее подходящее время.

Тем, кто постится, сегодня можно есть рыбу. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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