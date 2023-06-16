Какой сегодня православный праздник в календаре, о чем молиться и главные запреты дня.

Какой сегодня церковный праздник в Украине, традиции и приметы дня, а также чего не следует делать 16 июня - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 16 июня - день памяти мучеников Лукиллиана и других

Мучеников Лукиллиана и других почитают 16 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, их будут вспоминать 3 июня.

Лукиллиан жил III веке, в Никомидии и всю жизнь был языческим жрецом. Но в старости сменил веру и крестился. Увидев, как изменился старик, его примеру начали следовать другие язычники. На Лукиллиана донесли и схватили его - хотели заставить вернуться в язычество. Он отказался и попал в темницу.

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Ранее в темницу бросили еще четверых непокорившихся - Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Всех судили и решили сжечь в печи, но ее пламя погасло, и мученики остались невредимы. Тогда правитель велел всех казнить.

Какой сегодня праздник - народные приметы 16 июня

По приметам погоды и направлению ветра судили о будущем урожае:

утром туман над водой низко - к ясной и погожей погоде;

гроза в этот день - сенокос будет плохим;

пошел проливной дождь - к хорошему урожаю грибов;

сегодня южный ветер - хорошо будут расти яровые; северо-западный - к сырой погоде, северо-восточный - к затяжным дождям, восточный - к болезням.

В народе этот день прозвали Лукьян Ветряк.

Что нельзя делать на церковный праздник 16 июня

У праздника есть свои запреты, сегодня нельзя:

ссориться, ругаться, отказывать в помощи - продолжается Петров пост 2023;

тем, кто постится - есть рыбу и горячую пищу с маслом;

занимать или давать в долг деньги - будешь долго ходить в долгах;

делиться секретами за пределами дома - ветер разнесет тайну;

делать дорогие покупки - быстро станут непригодными.

Не советуют сегодня отказываться от удачных предложений - Фортуна может отвернуться и подобных придется долго ждать.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 16 июня

Святому Лукиллиану молятся, чтобы он дал силы преодолеть жизненные трудности.

Сегодня советуют открыть в доме окна - сквозняком выдует все нехорошее. Наши предки также вывешивали на улицу стирку и вещи заболевшего человека - считалось, что ветром унесет хворь. Если в этот день ветер южный, то незамужним девушкам нужно обязательно стать к нему спиной и раскинуть руки - надует хорошего жениха.

Продолжается Петров пост - тем, кто постится, сегодня следует придерживаться сухоядения. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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