Очень вкусный и простой в приготовлении торт понравится всей семье.

Для приготовления торта не обязательно часами стоять у плиты, нарезая коржи и готовя сложный крем. Вкусный и простой торт можно приготовить из самых обычных продуктов - сметаны и печенья. Рецепт можно переделать по своему вкусу - добавить фрукты или орехи. Этот быстрый торт без выпечки станет вашим любимым десертом.

Быстрый торт без выпечки с печеньем и сметаной

Ингредиенты:

песочное печенье - 350 г;

сметана 20% - 350 г;

сахар - 100 г;

какао-порошок - 30 г;

грецкие орехи для украшения (по желанию).

Также понадобится форма для торта и пищевая пленка. Сахар можно заменить сгущенкой.

Видео дня

В большую миску выложите сметану, сахар и какао. Взбивайте крем венчиком или миксером, пока не растворится весь сахар.

Форму застелите пищевой пленкой, чтобы десерт было удобно достать. На дно выложите слой печенья. Затем смажьте кремом. Чередуйте, пока не закончатся ингредиенты. Печенье должно быть сверху - смажьте его тонким слоем крема. Оставьте немного крема и печенья для украшения торта.

Накройте десерты пленкой сверху и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы торт без выпечки пропитался и размягчился.

Аккуратно достаньте десерт из формы с помощью пленки. Выложите на плоскую тарелку. Смажьте остатками крема по бокам и посыпьте измельченным в крошку печенье. Сверху посыпьте орехами.

Готовый торт без выпечки из печенья и сметаны снова поставьте в холодильник и храните там до подачи на стол.

Вас также могут заинтересовать новости: