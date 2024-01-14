Пирожное "Картошка" - простой рецепт / ua.depositphotos.com

"Картошка" - пирожное, которое любят и взрослые, и дети, но мало у кого получается сейчас приготовить его действительно вкусно. Всё из-за тонны рецептов, где кулинары предлагают технологию каждый свою, однако, мы нашли "тот самый" перечень ингредиентов и рецепт.

Пирожное "Картошка" - (классический рецепт) СССР

Ингредиенты:

  • сухари сдобные - 200 г;
  • масло сливочное - 120 г;
  • молоко - 125 мл;
  • какао-порошок - 3 ст. л;
  • сахар - 100 г;
  • коньяк - 1 ст. л. (по желанию), 
  • сахарная пудра - 1 ст. л.

Записывайте правильный рецепт - пирожное "Картошка" нужно готовить только так.

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Сдобные сухари перебить в мясорубке или блендере, в сотейник высыпать сахар. Добавить 2 ст.л какао-порошка, влить молоко. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Вам нужно сделать так, чтобы масса была однородной - без комков.

В эту шоколадную смесь выложить масло, перемешать, а потом залить полученной массой сухари. Еще раз перемешать и оставить на 20-30 минут, пока сухари не пропитаются. После остывания и пропитки сформируйте из этого теста пирожные круглой или овальной формы. Насыпьте в миску еще одну столовую ложку какао-порошка и сахарной пудры. Обваляйте формочки в этой смеси и подавайте к столу.

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