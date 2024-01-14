Пирожное "Картошка" из печенья - это результат новой моды, в Советском Союзе так не готовили.

"Картошка" - пирожное, которое любят и взрослые, и дети, но мало у кого получается сейчас приготовить его действительно вкусно. Всё из-за тонны рецептов, где кулинары предлагают технологию каждый свою, однако, мы нашли "тот самый" перечень ингредиентов и рецепт.

Пирожное "Картошка" - (классический рецепт) СССР

Ингредиенты:

сухари сдобные - 200 г;

масло сливочное - 120 г;

молоко - 125 мл;

какао-порошок - 3 ст. л;

сахар - 100 г;

коньяк - 1 ст. л. (по желанию),

сахарная пудра - 1 ст. л.

Записывайте правильный рецепт - пирожное "Картошка" нужно готовить только так.

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Сдобные сухари перебить в мясорубке или блендере, в сотейник высыпать сахар. Добавить 2 ст.л какао-порошка, влить молоко. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Вам нужно сделать так, чтобы масса была однородной - без комков.

В эту шоколадную смесь выложить масло, перемешать, а потом залить полученной массой сухари. Еще раз перемешать и оставить на 20-30 минут, пока сухари не пропитаются. После остывания и пропитки сформируйте из этого теста пирожные круглой или овальной формы. Насыпьте в миску еще одну столовую ложку какао-порошка и сахарной пудры. Обваляйте формочки в этой смеси и подавайте к столу.

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