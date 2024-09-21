Если любите крабовые палочки, но стандартные блюда с ними уже надоели - предлагаем приготовить крабовый салат по-новому. Этот рецепт идеально сочетает хрустящие овощи, нежные палочки и пряную заправку. Называется этот салат Кани Сарада и происходит из Японии. Кстати, именно японцы изобрели крабовые палочки.
Японский крабовый салат с крабовыми палочками и огурцом
Ингредиенты для салата:
- крабовые палочки - 500 г;
- свежий огурец - 200 г;
- морковь - 150 г;
- белый кунжут по вкусу.
Ингредиенты для заправки:
- майонез - 7 стол. л.;
- соевый соус - 1,5 чайн. л.;
- мёд - 2 чайн. л.
Кунжут поджарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Крабовые палочки разверните и сложите друг на друга. Нарежьте очень тонкой соломкой. Огурец и морковь таким же образом нарежьте сначала полосками, а затем мелкой соломкой. Либо воспользуйтесь теркой для моркови по-корейски.
Для заправки смешайте майонез, соевый соус и жидкий мёд. Если хотите сделать салат острее, добавьте в заправку острый соус чили. Смешайте крабовые палочки с огурцом и морковью. Посыпьте кунжутом и полейте соусом.
Готовый азиатский крабовый салат по желанию украсьте рыбной икрой, зеленью или зеленым луком.