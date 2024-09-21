Нетипичный крабовый салат по японскому рецепту удивит ваших родных.

Если любите крабовые палочки, но стандартные блюда с ними уже надоели - предлагаем приготовить крабовый салат по-новому. Этот рецепт идеально сочетает хрустящие овощи, нежные палочки и пряную заправку. Называется этот салат Кани Сарада и происходит из Японии. Кстати, именно японцы изобрели крабовые палочки.

Японский крабовый салат с крабовыми палочками и огурцом

Ингредиенты для салата:

крабовые палочки - 500 г;

свежий огурец - 200 г;

морковь - 150 г;

белый кунжут по вкусу.

Ингредиенты для заправки:

майонез - 7 стол. л.;

соевый соус - 1,5 чайн. л.;

мёд - 2 чайн. л.

Кунжут поджарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Крабовые палочки разверните и сложите друг на друга. Нарежьте очень тонкой соломкой. Огурец и морковь таким же образом нарежьте сначала полосками, а затем мелкой соломкой. Либо воспользуйтесь теркой для моркови по-корейски.

Для заправки смешайте майонез, соевый соус и жидкий мёд. Если хотите сделать салат острее, добавьте в заправку острый соус чили. Смешайте крабовые палочки с огурцом и морковью. Посыпьте кунжутом и полейте соусом.

Готовый азиатский крабовый салат по желанию украсьте рыбной икрой, зеленью или зеленым луком.

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