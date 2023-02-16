Сочный и красочный греческий салат переносит нас на побережье Средиземного моря, где растут ароматные травы и оливковые деревья. Это самый популярный в мире овощной салат, который очень просто готовится и содержит мало калорий. Овощи для греческого салата обязательно нарезают крупными кусочками. Главной "изюминкой" блюда является популярный в Греции сыр фета.
Греческий салат классический
Огурцы выбирайте не горькие, а лук - сладкий, желательно красный. Томаты можно заменить помидорами черри.
Ингредиенты:
- огурцы - 2 шт.;
- помидоры - 3 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- сыр фета - 250 г; огурцы
- лук сладкий - 1 шт.;
- маслины - 100 г;
- лимоны - 0,5 шт.;
- оливковое масло - 5 ст.л.;
- соль, перец по вкусу;
- греческие специи - сухой базилик, орегано, сушеный тимьян.
Все овощи тщательно помыть и обсушить. Из огурцов снять кожуру, если она горчит. Лука лучше взять меньше, если он острый. Огурцы, болгарский перец и томаты нарезать крупным кубиком. Если используете помидоры черри - разрежьте их пополам. Лук нарезать тонкими полукольцами.
В большой салатник выложить помидоры, огурцы, лук, перец и маслины. Полить салат оливковым маслом и лимонным соком, посыпать специями и тщательно перемешать салат. Солите салат совсем немного, потому сыр фета очень соленый.
В последнюю очередь нарежьте сыр фета крупными кубиками. Удобно резать его мокрым ножом. Аккуратно выложите кубики фету сверху на салат и подавайте к столу.
Вкусная заправка для греческого салата
Соус для греческого салата можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Он отлично подходит к любым другим овощным салатам.
Ингредиенты:
- оливковое масло - 50 мл или 2,5 ст.л.;
- лимон - 0,5 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- орегано сушеный - 0.5 ч.л.;
- соль, перец по вкусу.
Масло берите хорошего качества и нерафинированное. Из половинки лимона выжать сок в миску. Чеснок измельчить через пресс, всыпать в миску. Добавить в миску сушеный орегано и щепотку соли. Залить смесь оливковым масло и перемешать. Хранить заправку в холодильнике в банке с закрытой крышкой.