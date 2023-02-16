Греческий салат готовится очень просто и без термической обработки.

Сочный и красочный греческий салат переносит нас на побережье Средиземного моря, где растут ароматные травы и оливковые деревья. Это самый популярный в мире овощной салат, который очень просто готовится и содержит мало калорий. Овощи для греческого салата обязательно нарезают крупными кусочками. Главной "изюминкой" блюда является популярный в Греции сыр фета.

Греческий салат классический

Огурцы выбирайте не горькие, а лук - сладкий, желательно красный. Томаты можно заменить помидорами черри.

Ингредиенты:

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огурцы - 2 шт.;

помидоры - 3 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

сыр фета - 250 г; огурцы

лук сладкий - 1 шт.;

маслины - 100 г;

лимоны - 0,5 шт.;

оливковое масло - 5 ст.л.;

соль, перец по вкусу;

греческие специи - сухой базилик, орегано, сушеный тимьян.

Все овощи тщательно помыть и обсушить. Из огурцов снять кожуру, если она горчит. Лука лучше взять меньше, если он острый. Огурцы, болгарский перец и томаты нарезать крупным кубиком. Если используете помидоры черри - разрежьте их пополам. Лук нарезать тонкими полукольцами.

В большой салатник выложить помидоры, огурцы, лук, перец и маслины. Полить салат оливковым маслом и лимонным соком, посыпать специями и тщательно перемешать салат. Солите салат совсем немного, потому сыр фета очень соленый.

В последнюю очередь нарежьте сыр фета крупными кубиками. Удобно резать его мокрым ножом. Аккуратно выложите кубики фету сверху на салат и подавайте к столу.

Вкусная заправка для греческого салата

Соус для греческого салата можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Он отлично подходит к любым другим овощным салатам.

Ингредиенты:

оливковое масло - 50 мл или 2,5 ст.л.;

лимон - 0,5 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

орегано сушеный - 0.5 ч.л.;

соль, перец по вкусу.

Масло берите хорошего качества и нерафинированное. Из половинки лимона выжать сок в миску. Чеснок измельчить через пресс, всыпать в миску. Добавить в миску сушеный орегано и щепотку соли. Залить смесь оливковым масло и перемешать. Хранить заправку в холодильнике в банке с закрытой крышкой.

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