'Килограмм за вечер смахивал': Зибров признался, с чем завязал после начала войны

Певец отметил, что теперь заниматься этим ему неловко.

Украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров признался, с чем он завязал после начала войны. В интервью BLIK.ua артист рассказал, что раньше "крутил дискотеки".

"В этом году не кручу. Началась война и я завязал, неловко мне как-то. А раньше - джинсы, маечка, хвостик себе делал, микрофончик. Крутим там, спускаемся в зал, танцуем с народом, ламбады разные. И килограмм за вечер смахивал", - поделился артист.

Напомним, Зибров заявил, что не будет работать в новогоднюю ночь, чтобы провести время с семьей. А на вопрос, сколько он планирует отдыхать, певец заявил:

"Январь показывает, что он вообще нерабочий. Все отдыхают. Я, возможно, своим здоровьем позанимаюсь".

Также Зиброва спросили, какой подарок он хотел бы получить на Новый год.

"Никакие подарки мне не нужны. Самое главное – чтобы были живы-здоровы мои близкие. Те, кого я люблю, без которых не могу ни творить, ни жить. Материальное за всю жизнь уже сделали то, что нужно. Оно есть для жизни", - заявил артист.

