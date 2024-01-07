Рассказываем, как приготовить торт "Тирамису" по технологии, проверенной годами.

Торт "Тирамису" в домашних условиях сделать нетрудно, если найти рецепт, который не подведет. У многих хозяек десерт "падает", у некоторых не пропитывается - этих ошибок легко можно избежать, зная секреты. УНИАН делится лучшим рецептом торта.

Самый вкусный "Тирамису" - рецепт классический адаптивный

Ингредиенты:

Желтки 5 шт

Маскарпоне 500 г

Ванильный экстракт 1 ч л

Белки 3 шт

Соль 1 г

Сахар 100 г

Крепкий кофе 400 мл

Коньяк или вино Марсала 2 ст л

Печенье Савоярди 24 шт

Какао порошок

Заварить кофе, отставить его в сторону. Печенье для тирамису выложить на дно формы, в которой будете готовить торт. Вместо "тот самого" Савоярди можно брать обычное высушенное печенье из яичного бисквита. Если печенье не укладывается в форму по размеру, его можно подрезать ножом до подходящей длины.

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Сделать крем для тирамису - яйца вымыть, разделить на белки и желтки в разные емкости. К белкам добавить щепотку соли, взбивать миксером до появления легкой пены. Всыпать 100 гр сахара, продолжая взбивать яичную массу до плотной меренги и устойчивых пиков. Желтки взбить в другой емкости, пока они не посветлеют. Выложить 500 гр маскарпоне, снова взбить миксером. Добавить ароматизатор ванильный экстракт, соединить белковую меренгу с желтками и маскарпоне.

ВАЖНО: перемешивать крем необходимо деревянной ложкой или лопаткой, чтобы не сбить пышность яиц.

Часть крема переложить в кондитерский мешок, в остывший кофе добавить коньяк (вино), перемешать. Окунуть сахарной стороной (не дном, иначе не пропитаются) палочки печенья в кофе с коньяком (вином), выложить слой в форму. Сверху смазать кремом, разровнять. Снова выложить слой Савоярди в кофейно-коньячной (винной) смеси, снова выложить порцию крема и разровнять. В конце сделать кремовые пики - украшение из кондитерского мешка. Поставить в холодильник для пропитки, затем снять форму, посыпать десерт какао (порошок просеять через сито) и подавать к столу.

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